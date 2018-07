Eintracht-Coach bangt um Starspieler Rebic

Ante Rebic spielt mit Kroatien eine starke WM

Noch kennt Neu-Coach Adi Hütter den Franfurter WM-Star Ante Rebic gar nicht richtig, und dennoch wird er fast täglich zu ihm befragt. Am Mittwoch äußerte sich der neue Trainer des Fußball-Bundesligisten über die Wechsel-Wahrscheinlichkeit seines Stürmers.

Hütter gehe laut "Wiesbadener Kurier" "derzeit nicht davon aus", dass der kroatische Nationalspieler die Frankfurter Eintracht in diesem Sommer noch verlassen werde. Gleichzeitig sieht der 48-Jährige aber dennoch ein, dass ein Transfer in der laufenden Wechselperiode weiterhin passieren könnte: "Mit jeder Runde, die Kroatien weiterkommt, mit jeder guten Leistung von ihm steigt natürlich die Möglichkeit", so Hütter weiter.

Ante Rebic spielt derzeit mit Kroatien seine zweite WM und steht mit der Mannschaft im Viertelfinale gegen Gastgeber Russland (7. Juli, 20 Uhr). Ein Sieg gegen die Sbornaja würde den größten sportlichen Erfolg der Kroaten seit 20 Jahren bedeuten.

Der 24-jährige Offensivmann kam bislang in drei Spielen zum Einsatz und trug sich beim herausragenden 3:0-Erfolg gegen Argentinien in die Torschützenliste ein. Jüngsten Gerüchten zufolge könnte Rebic, der in Frankfurt noch bis 2021 unter Vertrag stehen, der SGE im Falle eines Verkaufs mindestens 40 Millionen Euro einbringen.

München für Matthäus ein potenzieller Kandidat

Zuletzt wurde Rebic immer wieder mit europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Auch der deutsche Meister FC Bayern München sollte sich über den Pokalhelden der Frankfurter intensive Gedanken machen, befindet zumindest Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus.

"Er zeigt schon seit eineinhalb Jahren konstant starke Leitungen, steht für Schnelligkeit, Dribbelstärke und Leidenschaft. Rebic gehört zu den Top-Spielern in der Bundesliga. Wenn der FC Bayern auf seiner Position noch Bedarf sieht, wäre Rebic für mich eine naheliegende Alternative", so Matthäus in der "Sport Bild". Ob die Münchner tatsächlich nochmal bei den Hessen vorstellig werden, bleibt anzuwarten.