Kroatiens Kinder von '98 auf den Spuren ihrer Idole

Ivan Rakitic verwandelte erneut den entscheidenen Treffer vom Punkt

Der WM-Halbfinaleinzug Kroatiens weckt Erinnerungen an die goldene Generation von 1998. Und wenn alles glatt läuft, kann es sogar noch einen Schritt weiter gehen als damals.

Sie waren noch Kinder mit großen Träumen, als Davor Suker und seine Kameraden 1998 die Fußball-Welt erbeben ließen. Und plötzlich stecken Luka Modric und all die anderen, die kurz nach dem schrecklichen Krieg den Aufstieg eines neuen Kroatiens gefeiert hatten, in den Schuhen ihrer Idole.

"Es macht uns extrem stolz, dass wir es nach 20 Jahren wieder ins Halbfinale geschafft haben", sagte Modric am Samstag nach dem 4:3-Sieg im Elfmeterschießen im WM-Viertelfinale gegen Gastgeber Russland.

Der dritte Platz bei der Weltmeisterschaft in Frankreich motivierte viele der heutigen Stars zu großen Karrieren. Im Jahr 2018 kann die neue goldene Generation wie ihre Vorgänger, die einer leidgeplagten Nation drei Jahre nach dem Ende des blutigen Kroatienkrieges neues Leben eingehaucht hatten, Geschichte schreiben.

Kapitän Modric macht Hoffnung

"Hoffentlich gehen wir noch einen Schritt weiter als damals. Wir haben alles, was es dazu braucht", sagte Kapitän Modric, der bei der letzten Sternstunde der Kroaten zwölf Jahre alt gewesen war.

Die wichtigste Zutat für eine neue kroatische Heldengeschichte wäre ein Sieg am Mittwoch (20:00 Uhr) im Halbfinale von Moskau gegen England. Für die heimischen Medien ist der Fall bereits klar: "Auch England wird fallen. Wir werden Weltmeister", schrieb die kroatische Tageszeitung "Slobodna Dalmacija".

Ganz so dick wollte Nationaltrainer Zlatko Dalic nicht auftragen. "Natürlich haben wir noch Kraft für die Engländer. Es wird wieder eine Schlacht, aber ich glaube an uns", sagte er. Der 51-Jährige weiß, was seine Mannschaft leisten kann.

Steigerung gegen England notwendig

Elfmeterschießen im Achtelfinale gegen Dänemark, ebenso gegen die Russen. 240 Minuten Hochspannung haben Dalics Team gestählt. Weder der 0:1-Rückstand durch Denis Tscheryschew (31.) noch der späte 2:2-Ausgleich von Mario Fernandes (115.) warf die Kroaten um. Der Hoffenheimer Andrej Kramaric (39.) und der Ex-Leverkusener Domagoj Vida (101.) trafen für die Elf vom Balkan.

Der frühere Schalker Ivan Rakitic verwandelte den entscheidenden Elfmeter, ehe Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic im rot-weiß-karierten Trikot zum Gratulieren in die Kabine kam.

Dennoch muss gegen England eine Steigerung her, um nicht wie die Mannschaft von 1998 um den früheren Torjäger und heutigen Verbandspräsidenten Suker im Halbfinale (1:2 gegen Frankreich) auszuscheiden. Denn im Angriff rumpelte es gegen Russland ordentlich. Laut Modric habe nach den harten letzten Spielen "die Kraft gefehlt". Der frühere Nationaltrainer Slaven Bilic ließ Kritik von außen aber nicht nicht gelten.

"Das ist die K.o.-Phase der WM und nicht das Bolschoi-Theater. Wenn Sie Kunst sehen wollen, dann müssen sie dort hingehen", sagte Bilic beim englischen TV-Sender "ITV" mit Bezug auf die berühmten Oper-und Ballett-Aufführungen im Theater, das im Herzen Moskaus steht. Auch Dalic sah es ähnlich. "Wer auch immer die Favoriten waren, sie sind jetzt zuhause. Diejenigen, die hart arbeiten, kompakt stehen und gut organisiert sind, weilen noch in Russland." Und haben nur ein Ziel: Das Finale am kommenden Sonntag in Moskau.