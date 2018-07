Bei Ronaldo-Verkauf: Hazard im Visier von Real Madrid

Eden Hazard könnte es zu Real Madrid ziehen

Mit der belgischen Fußball-Nationalmannschaft spielt Eden Hazard die vielleicht erfolgreichste WM der Länderspielgeschichte, und auch auf Vereinsebene könnte sich schon bald Großes tun beim Spielmacher.

Wie mehrere spanische Medien übereinstimmend berichteten, könnte es den 27-Jährigen schon nach der Weltmeisterschaft vom englischen Top-Klub FC Chelsea zu Champions-League-Sieger Real Madrid ziehen.

Nach Informationen der Zeitung "Marca" kann sich Hazard selbst einen Wechsel zu den Königlichen sehr gut vorstellen, da er dort einen weiteren Entwicklungsschritt seiner sportlichen Karriere sieht. Der Offensivmann zählt beim FC Chelsea zwar zu den absoluten Leistungsträgern, hat aber auf europäischer Ebene in der Vergangenheit bis auf den Europa-League-Sieg 2013 keine großartigen Erfolge mit den Blues vorzuweisen.

Der Wechsel zum spanischen Rekordmeister könnte immer wahrscheinlicher werden, falls der Verkauf von Superstar Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin nach Italien in den kommenden Tagen tatsächlich über die Bühne gehen sollte. In diesem Falle wollen die madrilenischen Klubbosse neue Stars ins Bernabeu locken. Einer von ihnen könnte Eden Hazard sein.

Über mögliche Ablösesummen für den Belgier, der noch bis 2020 an den Londoner Klub FC Chelsea gebunden ist, ist derweil noch nichts bekannt. Hazard hat in den letzten sechs Jahren weit über 250 Pflichtspiele für den Verein aus der englischen Hauptstadt absolviert und holte 2015 und 2017 die Meisterschaft in der Premier League.

Zuvor war bereits berichtet worden, dass Real Madrid noch weitere spektakuläre Sommertransfers plane und sich unter anderem die Dienste von Hazard belgischem Stürmerkollegen Romelu Lukaku sichern will.