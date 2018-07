Heidel über Schalke-Gerüchte: Es wird "brutal gelogen"

Christian Heidel spricht über Transfergerüchte beim FC Schalke 04

Sportvorstand Christian Heidel von Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 empfindet die andauernden Spekulationen im Vorfeld der Transferperiode als sehr lästig.

"In diesem Sommer waren die Gerüchte sehr, sehr extrem, aber es ist anscheinend heute ein Teil des Geschäfts", sagte Heidel in einem Interview bei "Sky Sport News HD": "Ich finde es unangenehm, wenn einfach brutal gelogen wird. Da gibt es Menschen, die behaupten, dass sie mit mir verhandelt hätten, wir wären uns schon einig, es nur noch um Ablösesummen ginge. Und ich habe diese Menschen noch nie im Leben gesehen. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich ab und zu - wenn wir mit Spielern in Verbindung gebracht werden - erst einmal google, wo die überhaupt spielen."

Heidel äußerte sich auch zu Zukunft von Benedikt Höwedes, der von seinem unglücklichen Leih-Gastspiel bei Juventus Turin zurückkehrt: "Wir sind jetzt so verblieben - auch auf eigenen Wunsch von Bene - dass er sich jetzt mal mit seiner Zukunft beschäftigen will. Dadurch, dass wir auf diesen Positionen doppelt und dreifach besetzt sind, ist es völlig legitim, dass man sich Gedanken macht. Und wenn wir aus China zurück sind, dann werde ich mich mit seinem Berater gemeinsam zusammensetzen und schauen, welche Lösung wir finden können."

Offen ist auch die Zukunft von Johannes Geis, zuletzt beim FC Sevilla aktiv. "Er verhält sich hier tadellos, er trainiert gut. Man wird mit dem Trainer gemeinsam ein Gespräch führen, wie seine Chancen sind. Aber dass er sich dem Wettbewerb stellt, so ein Typ ist mirzehnmal lieber, als Spieler, die mit einem langen Gesicht hier herumlaufen und die Stimmung schlecht machen. Man wird in den nächsten Wochen sehen, in welche Richtung es läuft", sagte Heidel.