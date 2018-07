Ronaldo kontaktiert Juve-Trainer Allegri

Wechselt Cristiano Ronaldo in diesem Sommer zu Juventus?

Der mögliche Wechsel von Superstar Cristiano Ronaldo von Real Madrid zu Juventus Turin hält die Fußball-Welt weiterhin auf Trab. Angeblich gibt es in der Causa CR7 nun neue Entwicklungen.

Laut Informationen des TV-Kanals "Mega" hat Ronaldo-Agent Jorge Mendes die Königlichen am Montag darüber informiert, dass Juventus schon bald ein konkretes Angebot für Cristiano Ronaldo abgeben will. Dies soll in den "kommenden Tagen" geschehen.

Mendes selbst will sich nach Angaben der italienischen Zeitung "Tuttosport" am Dienstag mit Real-Boss Florentino Perez treffen, um weitere Details auszuhandeln.

Kontaktaufnahme mit Allegri?

Der Radiosender "Cadena Cope" berichtet derweil, der portugiesische Superstar habe schon Kontakt zu Juve-Coach Massimiliano Allegri aufgenommen und strebe sehr zeitnah ein persönliches Treffen an.

"Juventus hofft, dass der Deal innerhalb der nächsten sieben Tage über die Bühne geht, obwohl sie Stand jetzt noch kein Angebot abgegeben haben", zitiert der Radiosender einen Insider, der angeblich Einblick in die Verhandlungen hat: "Zuerst müssen sie [Juventus] allerdings darauf warten, dass Ronaldo zu Real-Präsident Florentino Perez geht und ihm sagt, dass er den Klub verlassen möchte." Erst dann werde Perez die Tür für einen Abschied öffnen.

Ex-Juve-Coach Lippi von CR7 begeistert

Während die Verhandlungen um einen möglichen Mega-Transfer in einer Größenordnung von 200 Millionen Euro demnach noch nicht die heiße Phase erreicht haben, äußern sich immer Experten über den potenziellen Wechsel des Superstars. Einer davon ist Ex-Juve-Coach Marcelo Lippi.

"Er ist ein phänomenaler Spieler, der noch drei, vier Jahre spielen wird", schwärmte Lippi im Gespräch mit "Radio Rai" von Ronaldo.

Selbst im Jahresgehalt von geschätzten 30 Millionen Euro sieht der Trainer kein Problem: "Schlaue Leute wissen, dass ein Spieler wie Ronaldo mehr Geld verdient als ein normaler Spieler. Das lässt sich nicht verhindern."

Ronaldo-Trikots bereits zu kaufen

In Turin hat die Ronaldo-Mania unterdessen schon skurrile Züge angenommen. Nachdem Juve am Samstag ein Video veröffentlichte, in dem der Klub an alle Spieler erinnerte, die in der Vergangenheit das Trikot mit der Nummer sieben trugen, werteten dies viele Fans als deutlichen Hinweis auf den CR7-Transfer.

Nur wenige Stunden später gab es in der italienischen Stadt die erste Ronaldo-Trikots zu kaufen. Solange der 33-Jährige aber weiterhin mit seiner Familie im Urlaub weilt und sich von den WM-Strapazen erholt, werden sich die Anhänger mit täglichen Gerüchten zufrieden geben müssen.