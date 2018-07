Werder Bremen jagt Österreicher als Pavlenka-Ersatz

Osman Hadzikic spielte zuletzt für Austria Wien

Fußball-Bundesligist Werder Bremen sucht derzeit noch nach einem weiteren Torwart als Backup für Stammkeeper Jirí Pavlenka. Mit Osman Hadzikic, der zuletzt bei Austria Wien unter Vertrag stand, scheint ein Kandidat gefunden.

Laut Informationen der "Bild" laufen aktuell Verhandlungen zwischen dem 22-Jährigen und Vertretern von Werder. Auch Bremens Manager Frank Baumann räumte ein: "Es gibt Gespräche mit Kandidaten. Läuft alles gut, können wir im Laufe der Woche was vermelden.“

Der Vertrag von Hadzikic bei Austria Wien ist zum 30.06 ausgelaufen. Eine Verpflichtung wäre für die Bremer damit ablösefrei.

In der vergangenen Saison stand der Österreicher in zwölf Ligaspielen für den Hauptstadtklub zwischen den Pfosten. Auch in der Europa League sammelte der Schlussmann bereits erste Spielpraxis.

Die Notwendigkeit einer Verstärkung auf der Torhüter-Position ergibt sich aus den anhaltenden Verletzungssorgen bei Werder. Am Montag zog sich mit Jaroslav Drobny bereits der zweite Torhüter im Kader der Grün-Weißen eine Verletzung zu.

Neben dem Routinier muss der Verein momentan auf Michael Zetterer verzichten, der nach einer Kahnbein-Operation noch nicht wieder am Training teilnimmt.