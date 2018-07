Medien: Real bereitet Offerte für Boateng vor

Jérôme Boateng spielt seit 2011 für den FC Bayern

Die Spekulationen um einem Wechsel von Jérôme Boateng halten weiter an. Ein spanischer Medienbericht hat den Verteidiger vom Fußball-Bundesligisten FC Bayern München nun in Verbindung mit einem Wechsel zu Real Madrid gebracht.

Laut Informationen von "Don Balon" sind die Königlichen bereit, Boateng mit aller Macht von einem Wechsel nach Madrid zu überzeugen. Der Bericht beruft sich vor allem auf Boatengs Teamkollegen James Rodríguez, der Informationen über ein "monströses Angebot" von Real durchgesickert haben soll. Der Kolumbianer James Rodríguez ist noch bis 2019 von Real Madrid an den deutschen Meister ausgeliehen.

Der Abwehrspieler ist dem Bericht zufolge nach der Absage von Milans Leonardo Bonucci der neue Wunschspieler der Madrilenen. In der kommenden Saison soll der 29-Jährige in Madrid der Partner von Sergio Ramos im Abwehrzentrum des amtierenden Champions-League-Siegers werden. Derzeit spielt dort der Franzose Raphael Varane.

Boateng, der mit der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Russland in der Vorrunde scheiterte, wird schon seit Wochen mit internationalen Top-Vereinen in Verbindung gebracht. Zuletzt galten auch Juventus Turin und Paris Saint-Germain als Interessenten.

Es heißt, der Abwehrrecke sei einem Wechsel ins Ausland nicht abgeneigt. Im Juni hatte auch der Vorstandsvorsitzende der Bayern Karl-Heinz Rummenigge verkündet, der Verein werde sich ergebnisoffen mit Angeboten auseinandersetzen.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic erklärte unterdessen der "Süddeutschen Zeitung", "mit Jérôme in die Saison gehen" zu wollen. Boateng habe "bekanntlich bestimmte Vorstellungen geäußert, und sollte es ein seriöses Angebot für ihn geben, werden wir uns das anhören." Sein Vertrag ist in München noch bis 2021 daitert.