Hertha mit Mega-Kader im Trainingslager

Dardai fährt mit einem großen Kader ins Trainingslager

Fußball-Bundesligist Hertha BSC ist mit 33 Spielern im Trainingslager im brandenburgischen Neuruppin angekommen.

Nicht mit dabei sind die beiden WM-Fahrer Marvin Plattenhardt (Deutschland) und Mathew Leckie (Australien), die unmittelbar nach dem sechstägigen Aufenthalt zur Mannschaft stoßen.

Nach dem Trainingslager wird Cheftrainer Pál Dárdai den Kader verkleinern. "Sechs bis sieben Spieler werden runter zur U23 gehen", so der 42-Jährige.

In der Fontanestadt testet der Hauptstadtklub am Abend gegen den MSV Neuruppin (18:30 Uhr) und am Freitag gegen den tschechischen Erstligisten FK Dukla Prag (17:30 Uhr). Von Samstag bis Dienstag stehen am Tag jeweils zwei Trainingseinheiten an.

Der offizielle Trainingsauftakt hatte am 28. Juni stattgefunden. Im ersten Punktspiel der Bundesliga-Saison empfängt Hertha am 25. August den Aufsteiger 1. FC Nürnberg.