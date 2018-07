BVB siegt bei Favre-Debüt gegen Austria Wien

Abdou Diallo (l.) lieferte ein überzeugendes Debüt im BVB-Trikot ab

Trainer Lucien Favre hat bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ein erfolgreiches Debüt gefeiert. Im ersten Spiel unter seiner Regie setzte sich der BVB mit 1:0 bei Austria Wien durch.

Vor 17.000 Fans in der Generali Arena traf Alexander Isak (39.) zum verdienten Sieg für den BVB. Bis auf Torhüter Marwin Hitz wechselte Favre in der österreichischen Hauptstadt zur Halbzeit alle zehn Feldspieler durch.

Erstmals kamen die Neuzugänge Marius Wolf (Frankfurt), Abdou Diallo (Mainz) und Hitz (Augsburg) zum Einsatz. Dagegen befinden sich die Nationalspieler des Revierklubs wie Marco Reus und der Däne Thomas Delaney nach ihrem WM-Einsatz noch im Urlaub.

Der BVB war Gast bei der Eröffnung des erneuerten Austria-Stadions, in das der Klub nach zweijähriger Umbauarbeit zurückkehrte. Am 18. Juli bricht das Favre-Team zu einer USA-Reise auf. Dort stehen weitere Testspiele gegen Manchester City, FC Liverpool und Benfica Lissabon an.

⏹ Schluss in Wien! Der BVB gewinnt den ersten Test gegen @FKAustriaWien mit 1:0! #FKABVB 0-1 pic.twitter.com/OfK9rpas9H — Borussia Dortmund (@BVB) 13. Juli 2018

Der Liveticker zum Nachlesen:

FK Austria Wien - Borussia Dortmund 0:1

Tor: Alexander Isak (39.)

+++ Fazit +++

Im zweiten Durchgang fielen keine Tore mehr, Dortmund gewinnt das erste Testspiel der Saison 2018/2019 mit 1:0 bei Austria Wien. Der BVB spielte seine Überlegenheit in der ersten Halbzeit noch besser aus. Maximilian Philipp vergab zwei hochkarätige Chancen, ehe Alexander Isak knapp fünf Minuten vor der Pause das Tor des Tages erzielte. Im zweiten Abschnitt lief eine auf zehn Positionen veränderte schwarz-gelbe Elf auf, die die Dominanz aus der Hand gab. Die Austria, die auch kräftig durchwechselte, kam zu zwei guten Chancen, schaffte es aber nicht, die Kugel im Tor unterzukriegen. Dortmunds Youngster drehten erst in der Schlussphase noch einmal richtig auf. In den entscheidenden Situationen fehlte es noch an der Abstimmung und dem Gefühl für den richtigen Laufweg. Die Defensive wirkte nicht immer sattelfest und brachte sich einige Male selbst in Bredouille. Punkte, an denen der neue Trainer Lucien Favre arbeiten kann und wird - das erste Testspiel machte dennoch Lust auf mehr.

+++ 90. Minute +++

Bruun Larsen findet Gefallen am Offensivspiel. Der Youngster erobert den Ball im Mittelfeld und dribbelt auf die letzten beiden Wiener Verteidiger zu. Doch der Schiedsrichter pfeift den Konter und das Spiel ab.

+++ 90. Minute +++

Zwei Minuten gibt es oben drauf. Sancho treibt die Kugel aus der eigenen Hälfte in die Gefahrenzone und schickt Bruun Larsen in Richtung Grundlinie. Der Däne versucht, den Ball in den Rückraum zu legen, findet aber nur einen Gegenspieler.

+++ 88. Minute, Gelbe Karte für Lucas Venuto (FK Austria Wien) +++

Kurz darauf lässt sich der Brasilianer zu einer offensichtlichen Schwalbe im Dortmunder Strafraum hinreißen. Dafür wird er nicht mit einem Elfmeter belohnt, sondern mit einer Gelben Karte belegt.

+++ 84. Minute +++

Toprak ist hellwach! Friesenbichler wird in die Spitze geschickt, doch der Innenverteidiger ist im Laufduell auf der Höhe und spitzelt den Ball kurz vor dem Torabschluss noch vom Fuß des österreichischen Angreifers. Die Kugel landet in der Mitte bei Venuto, doch der Brasilianer rutscht kurz vor der Ballannahme aus. Zagadou klärt endgültig.

+++ 80. Minute +++

Wolf vergibt die Riesenchance auf das 2:0! Dortmund setzt sich mittlerweile am Wiener Strafraum fest. Sahin bedient den aufgerückten Schmelzer auf der linken Seite. Der Außenverteidiger hat genug Zeit, sich seine Anspielstation in der Mitte auszusuchen und entscheidet sich für den Kopf von Marius Wolf. Der Rechtsaußen drückt den Ball aber nicht in die Maschen, sondern viel zu zentral auf die Fäuste von Lucic. Da hätte der Neuzugang aus Frankfurt die Führung verdoppeln müssen!

+++ 76. Minute +++

Madl fährt Schmelzer 25 Meter vor dem eigenen Tor von hinten in die Beine. Der Wiener Innenverteidiger und der ehemalige Dortmunder Kapitän liefern sich in der Folge ein kleines Scharmützel, das der Schiedsrichter aber direkt unterbindet. Den aus dem Foul resultierenden Freistoß schnappt sich der selbstbewusste Bruun Larsen, der den Versuch allerdings verzieht.

+++ 72. Minute +++

Das hatte etwas von Handball: Bruun Larsen, Sancho und Gómez lassen den Ball um den Strafraum zirkulieren und warten auf die Lücke in der Wiener Hintermannschaft. Nach einem Doppelpass des Dänen und des Engländers landet die Kugel beim Spanier. Gómez fackelt nicht lange, zieht aus 16 Metern halblinker Position ab, feuert den Ball aber auf die Tribüne.

+++ 68. Minute +++

Die Dortmunder Defensive vermittelt aktuell nicht den stabilsten Eindruck. Schmelzer lässt sich hinten links relativ einfach von Klein austanzen. Der ehemalige Stuttgarter flankt in Richtung Elfmeterpunkt. Dort hat Turgeman ganz viel Zeit, die Kugel akrobatisch aus der Luft zu pflücken. Toprak greift erst ein, als es beinahe schon zu spät ist und bedrängt den Israeli entscheidend, der seinen Schuss übers Tor setzt.

+++ 66. Minute +++

Groß ist die Freude beim BVB, dass die Saison gestartet ist.

+++ 61. Minute +++

Im Anschluss an diese Ecke wird es richtig gefährlich! Eine einstudierte Standardvariante bringt den Ball an die Strafraumlinie. Aus dem Hintergrund rauscht Florian Klein heran, der volley mit vollem Risiko nimmt. Igor verpasst dem Schuss noch eine entscheidende Richtungsänderung. Sahin steht am zweiten Pfosten auf der Linie und klärt für den bereits geschlagenen Hitz. Glück gehabt, BVB!

+++ 60. Minute +++

Die Austria spielt munter nach vorne. Außenverteidiger Salamon wird über die linke Seite geschickt und flankt in die Mitte. Zagadou kann fürs Erste klären, der Abpraller landet aber direkt in den Füßen von Matic. Der Serbe nimmt aus 18 Metern Maß, trifft aber das Bein von Toprak, der zur Ecke abfälscht.

+++ 54. Minute +++

Jetzt wieder zum Sportlichen: Der neu eingewechselte Jadon Sancho bekommt die Kugel am linken Strafraumeck. Mit zwei Körpertäuschungen wackelt der Youngster seinen Gegenspieler aus, zieht in die Mitte und schließt aus 16 Metern ab. Lucic streckt sich und faustet den Ball aus dem langen Eck.

+++ 52. Minute +++

Bei den Wienern ist dagegen nur der Torhüter ausgetauscht worden. Patrick Pentz, der zwei Mal glänzend gegen Philipp parierte, hat Feierabend. Zwischen den Pfosten steht nun Ivan Lucic, der zwischen 2014 und 2016 beim FC Bayern München unter Vertrag stand, dort allerdings nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam.

+++ 50. Minute +++

Das sind die zehn Neuen beim BVB:

⚽️ Der Ball rollt wieder - und wir wechseln einmal munter durch: Neben @HitzMarwin stehen jetzt folgende Borussen auf dem Platz: #FKABVB 0-1 pic.twitter.com/QsNSCPciNg — Borussia Dortmund (@BVB) 13. Juli 2018

+++ 47. Minute +++

Während Nuri Sahin die Kapitänsbinde von Mario Götze übernimmt, zünden die Austria-Fans hinter dem Dortmunder Tor eine ganze Reihe an Pyros. Durch den entstandenen Rauch muss die Abwehrreihe die Bälle in den nächsten Minuten im Blindflug klären.

+++ 46. Minute +++

Weiter geht's! Bis auf Torhüter Marwin Hitz stehen beim BVB zehn neue Spieler auf dem Rasen!

+++ Halbzeitfazit +++

Im ersten Testspiel unter der Regie von Neu-Trainer Lucien Favre führt Borussia Dortmund zur Pause verdient mit 1:0 gegen Austria Wien. Der BVB hatte zu Beginn zwar Probleme, sich in der neuen Formation zurechtzufinden, übernahm aber nach gut 20 Minuten das Spielgeschehen. Maximilian Philipp hatte die Führung gleich zwei Mal auf dem Fuß, scheiterte aber am herausragend reagierenden Pentz im Wiener Tor. Der Revierklub investierte auch in der Folge mehr, eine klasse Einzelleistung von Christian Pulisic vergoldete Alexander Isak zur BVB-Führung. Die Hausherren kamen nur dann gefährlich vor das Dortmunder Tor, wenn der Hintermannschaft grobe Schnitzer unterliefen. Youngster Amos Pieper hatte Glück, dass sein Fehlpass nicht bestraft wurde. So konnte auch Marwin Hitz sein Können unter Beweis stellen. In der zweiten Halbzeit des Testkicks wird vermutlich auf beiden Seiten großzügig gewechselt, um möglichst vielen Spielern eine Chance zu geben, sich zu zeigen. Bis gleich!

+++ 44. Minute +++

Beinahe findet die Austria die schnelle Antwort! Pieper spielt einen haarsträubenden Fehlpass auf Diallo. Turgemann spritzt dazwischen und hat plötzlich freie Fahrt auf den Kasten von Hitz. Der schweizerische Schlussmann vereitelt die Chance aber glänzend. Kurz darauf fischt Hitz einen 30-Meter-Freistoß aus dem Winkel. Zwei Szenen, die zeigen, dass der Keeper trotz des beinahe beschäftigungslosen Abends immer auf dem Posten ist.

+++ 43. Minute, Gelbe Karte für Igor (FK Austria Wien) +++

Der junge Brasilianer räumt Pulisic an der Mittellinie ab und sieht folgerichtig die Gelbe Karte.

+++ 39. Minute, Tooor für Borussia Dortmund durch Alexander Isak 0:1 +++

Jetzt ist es passiert! Das erste Dortmunder Tor in 2018/2019 erzielt Alexander Isak! Ein Großteil des Treffers gehört Christian Pulisic. Der US-Box dribbelt auf der rechten Seite Thomas Salamon schwindelig und dringt im Strafraum bis an die Grundlinie vor. Von dort legt der Teenager in den Rückraum und findet den freistehenden Isak am Elfmeterpunkt. Aus dieser Distanz hat der junge Schwede keine Probleme einzuschieben. Überfällig!

⚽️ TOOORRR für den BVB! @alex_isak trifft in der 39. Minute zum 1:0 für Schwarzgelb! #FKABVB 0-1 pic.twitter.com/oSlnPe36FT — Borussia Dortmund (@BVB) 13. Juli 2018

+++ 38. Minute +++

Bis auf eine abgefangene Flanke und ein paar Abstöße hat Marwin Hitz bis hier hin einen entspannten Einstand im BVB-Trikot.

+++ 34. Minute +++

Phillip vergibt den nächsten Hochkaräter! Schürrle bleibt mit einem Freistoß aus 20 Metern in der Wiener Mauer hängen. Der Ball rutscht dennoch durch den Block, Philipp schaltet am schnellsten und schließt aus acht Metern mit dem ersten Kontakt ab. Wieder trifft Dortmunds Nummer 20 aber nicht das Tor, sondern nur den Fuß von Austria-Keeper Pentz.

+++ 30. Minute +++

Auch die Austria meldet sich mit einer gefährlichen Offensivaktion im Spiel an. Götze lässt sich den Ball im Spielaufbau von Turgeman abluchsen. Der Israeli spielt 30 Meter vor dem Tor auf Edomwonyi ab. Der Angreifer lässt BVB-Innenverteidiger Pieper mit zwei Übersteigern stehen und schließt aus 16 Metern ab. Beim Schuss gerät der Nigerianer allerdings in Rücklage und verzieht um mehrere Meter. Da war durchaus mehr drin.

+++ 26. Minute +++

Der BVB taut auf! Schürrle bekommt die Kugel im linken Halbfeld und flankt auf den langen Pfosten auf den eingelaufenen Pulisic. Der US-Amerikaner kann sich nicht schnell genug entscheiden, ob er aufs Tor köpft, oder in die Mitte auf Isak ablegt. Die halbherzige Mischung aus beidem trudelt ungefährlich am Pfosten vorbei.

+++ 21. Minute +++

Philipp hat die Riesenchance auf die Führung! Isak tankt sich gut auf der linken Seite durch, springt über einen herangrätschenden Wiener Verteidiger und hat das Auge für den mitgelaufenen Philipp. Der Angreifer läuft frei auf das Tor der Hausherren zu, scheitert aber aus 13 Metern an Wiens Schlussmann Pentz. Das hätte die Führung sein müssen!

😣 #Philipp vergibt die erste richtige BVB-Chance in 2018/19 aus aussichtsreicher Position. Hätte er einmal durchs goldene Konfetti querlegen müssen! #FKABVB 0-0 — Borussia Dortmund (@BVB) 13. Juli 2018

+++ 20. Minute +++

Unterdessen haben sich die Wiener Anhänger etwas Besonderes überlegt und werfen goldene Lametta von hinter dem Tor auf das Spielfeld. Die Ordner beginnen mit den Aufräumarbeiten.

+++ 18. Minute +++

Die Austria muss schon früh in der Partie wechseln. Thomas Ebner hat sich bei einem Zusammenprall mit Burnic offenbar am Knie verletzt und humpelt mit einem Verband vom Platz. Neu dabei ist der 17-jährige Niels Hahn, der Ebners Position auf der Sechs übernimmt.

+++ 16. Minute +++

Dortmund fällt aktuell wenig ein. Die zusammengewürfelte Mannschaft lässt den Ball zwar in der eigenen Viererkette zirkulieren, im Spiel ins vordere Drittel fehlt es den zentralen Mittelfeldspielern um Mario Götze aber noch an Ideen.

+++ 14. Minute +++

Wie der BVB richtig bemerkt, stand es nach 9:09 Minuten noch 0:0. Daran hat sich auch in den letzten fünf Minuten nichts geändert.

+++ 8. Minute +++

Erste Schrecksekunde in der Hintermannschaft des BVB! Neuzugang Diallo tritt im eigenen Sechzehner über den Ball. Die Kugel fällt Austrias Angreifer Edomwonyi vor die Füße. Der Nigerianer fackelt nicht lange und zieht aus zwölf Metern zentraler Position ab, zielt aber knapp am linken Pfosten vorbei.

+++ 4. Minute +++

Dortmund nähert sich das erste Mal an: Über die rechte Seite trägt Toljan den Ball nach vorne und schickt Philipp in die Schnittstelle. Der Angreifer legt die Kugel halbhoch in die Mitte, Sturmpartner Isak verstolpert die Kugel ins Toraus.

+++ 1. Minute +++

Los geht's! Das erste BVB-Testspiel der Sommervorbereitung läuft. Angeführt wird die Dortmunder Mannschaft von Kapitän Mario Götze!

+++ Ex-Stuttgarter in Austrias Startelf +++

FK-Trainer Thomas Letsch schickt mit Florian Klein einen ehemaligen Bundesliga-Profi von Beginn an auf den Platz. Der ehemalige Stuttgarter spielte zwischen 2014 und 2017 im Ländle und kehrte nach dem Wiederaufstieg des VfB in die Heimat zurück.

Start11 gegen den @BVB:

32 Pentz

17 Klein

30 Madl

3 Igor

25 Salamon

10 Grünwald (K)

27 Ebner

8 Matić

16 Prokop

20 Edomwonyi

26 Turgeman



👏🏻 FORZA VIOLA! 💜#FAKLive #tiefimHerzendrin pic.twitter.com/USiT5cvetG — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 13. Juli 2018

+++ Große Vorfreude auf Seiten der Wiener +++

"Endlich z'Haus" heißt es an diesem Abend beim Traditionsklub aus Wien. Nach zwei Jahren im Exil kehrt der Vorjahressiebte der österreichischen Bundesliga in die rundum erneuerte Generali-Arena zurück. Austrias Vorstand Markus Kraetschmer freut sich riesig auf die erste Partie in der neuen Heimstätte: "Der Hype um dieses Spiel, das seit Tagen und Wochen restlos ausverkauft ist, übertrifft alles was wir aus der Champions League und der Europa League kennen."

+++ Ausverkauftes Haus +++

Die Dortmunder Mannschaft ist mittlerweile im Stadion angekommen und wird vom österreichischen Publikum empfangen. Im neuen Stadion der Austria werden 17.500 Zuschauer erwartet.

+++ Zwei Neuzugänge in Dortmunds Startelf+++

Neu-Trainer Lucien Favre beordert Marwin Hitz und Abdou Diallo in die Anfangsformation. Neben den beiden Sommer-Neuzugängen starten auch die beiden Jugendspieler Dominik Wanner und Amos Pieper.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum ersten Testspiel des BVB im Liveticker +++

Die Fans von Austria Wien haben in einer Umfrage ein klares Votum abgegeben und ihren Wunschgegner benannt: Der Traditionsverein aus der österreichischen Landeshauptstadt eröffnet seine umgebaute Generali-Arena mit einem Testspiel gegen Borussia Dortmund. Für den BVB ist die Partie die erste unter Lucien Favre, der das Amt als Chefcoach zur neuen Saison von Peter Stöger übernahm.