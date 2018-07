Weltmeister kassiert neue Rekordprämie

Der neue Weltmeister darf sich über einen Geld-Segen freuen

Der Fußball-Weltverband FIFA schüttet für den Weltmeister eine Siegprämie von umgerechnet 32,48 Millionen Euro (38 Millionen US-Dollar) aus. Die im Endspiel unterlegene Mannschaft streicht immer noch 23,93 Millionen Euro (28 Millionen US-Dollar) ein. Vor vier Jahren in Brasilien war Weltmeister Deutschland auf 29,92 Millionen Euro (35 Mio. US-Dollar) gekommen.

Insgesamt werden 2018 in Russland Prämien von der FIFA für die 32 Mannschaften in Höhe von 341,90 Millionen Euro (400 Mio. US-Dollar) verteilt. In Brasilien 2014 waren es nur 306 Millionen Euro (358 Mio. US-Dollar) gewesen.

Die Belgier, die am Samstag durch ein 2:0 gegen England den dritten Platz erkämpften, erhalten als Prämie 20,51 Millionen Euro (24 Mio. US-Dollar). Die Three Lions müssen sich mit 18,80 Millionen Euro (22 Mio. US-Dollar) zufriedengeben.

Die Mannschaften, die im Viertelfinale verloren und die Plätze fünf bis acht einnehmen, bekommen jeweils 13,68 Millionen Euro (16 Mio. US-Dollar). Die Verlierer des Achtelfinals erhalten als Trostpflaster 10,25 Millionen Euro (12 Mio. US-Dollar).

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die anderen in der Vorrunde gescheiterten Teams müssen sich jeweils mit 6,83 Millionen Euro (8 Mio. US-Dollar) begnügen.