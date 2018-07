Werder Bremen kassiert Last-Minute-Ausgleich

Florian Kohfeldt und seine Bremer mussten sich mit einem Remis begnügen

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat im dritten Testspiel für die neue Saison das erste Gegentor kassiert.

Im Trainingslager im österreichischen Zell am Ziller trennten sich die Hanseaten in einem Spiel über 70 Minuten 1:1 (1:0) vom tschechischen Erstligisten 1. FK Pribram. Vor fünf Tagen war Werder gegen Eintracht Cuxhaven (8:0) und den OSC Bremerhaven (5:0) ohne Gegentreffer geblieben.

Die Führung für Bremen erzielte der US-Amerikaner Josh Sargent (8.) auf Vorarbeit von Fridolin Wagner, Jan Matousek (69.) glich kurz vor Spielende für Pribram aus. Im Anschluss (13 Uhr) bestreitet Werder noch ein Testspiel gegen den MSV Duisburg über die reguläre Spieldauer von 90 Minuten.

⏱ 70. Min



Ende. Über den späten Ausgleich werden sich die Grün-Weißen ärgern, auch aufgrund der nicht so leistungsstarken zweiten Halbzeit.



⚽️ 1:1 #svwfkp pic.twitter.com/c5nWnDe774 — SV Werder Bremen (@werderbremen) 15. Juli 2018

In die Bundesliga-Saison startet Werder am 25. August mit dem Nordderby gegen Hannover 96. Am 18. August steht im DFB-Pokal beim Regionalligisten Wormatia Worms das erste Pflichtspiel der Saison an.