CR7-Transfer: Neue Details enthüllt

Cristiano Ronaldo wird am Montag in Turin vorgestellt

Am Montag beginnt beim italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin eine neue Zeitrechnung. Während die Ankunft von Superstar Cristiano Ronaldo die Fans elektrisiert und die Stadt in einen Ausnahmezustand versetzt, sind neue Details über die Hintergründe des spektakulären Transfers bekannt geworden.

112 Millionen Euro Ablöse, rund 30 Millionen Euro Nettogehalt pro Saison - das sind die nackten Zahlen des Mega-Transfers, den noch vor wenigen Wochen niemand für möglich hielt. Jetzt gibt es neue Einzelheiten zum CR7-Deal.

Nach Informationen der "Marca" wird Juventus Turin die reine Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro, über die Real Madrid und die Alte Dame laut der Sportzeitung gar nicht großartig verhandelt haben, in zwei Raten á 50 Millionen Euro überweisen. Die erste Hälfte ist sofort fällig, die zweite innerhalb eines Jahres.

Weitere zwölf Millionen Euro gehen als Handgeld an Cristiano Ronaldo und seinen Berater Jorge Mendes.

Darüber hinaus sollen in dem Kontrakt von CR7 keine Bonusklauseln enthalten sein. Der 33-Jährige hat sich demnach weder vertraglich festgelegte Prämien für individuelle Titel, noch Zahlungen für eine bestimmte Anzahl an Spielen oder Toren zusichern lassen. Für den italienischen Rekordmeister bleibt es somit bei der Ablösesumme in Höhe von 112 Millionen Euro.

Tausende Fans warten auf CR7

Während Ronaldo bereits am Montagmorgen gegen 10 Uhr den obligatorischen Medizincheck absolvieren wird, erreicht das CR7-Fieber in Turin langsam den vorläufigen Höhepunkt. Hunderte Fans von Juventus Turin haben sich schon am frühen Montagmorgen vor dem medizinischen Institut des heimischen Stadions versammelt. Rund um das Stadion wurden schärfste Sicherheitskontrollen ergriffen.

Nach den medizinischen Checks soll CR7 das Juve-Sportzentrum besuchen und anschließend in Anwesenheit des Klubpräsidenten Andrea Agnelli seinen millionenschweren Vertrag unterzeichnen. Um 18:30 Uhr ist eine Pressekonferenz mit Journalisten im Saal "Agnelli" im Juve-Stadion geplant.

Abendessen mit den Juve-Bossen

Ronaldo war am Sonntagabend und damit einen Tag früher als geplant in seiner neuen sportlichen Heimat gelandet. Kurz vor 18.00 Uhr setzte der Juventus-Neuzugang mit einer kleinen Maschine auf dem Flughafen Caselle in der norditalienischen Stadt auf. Begleitet wurde er von seiner Lebensgefährtin Georgina und von der Mutter Dolores.

Ursprünglich war Ronaldos Ankunft erst für Montag erwartet worden. Wie italienische Medien berichteten, speiste der 33-Jährige am Abend mit den Juve-Spitzenmanagern und dem portugiesischen Juve-Zukauf Joao Cancelo im Restaurant eines renommierten Golfklubs in Turin.