Chelsea verlangt Rekordsumme für Hazard

Eden Hazard könnte der teuerste Transfer aller Zeiten werden

Heißester Kandidat für das Erbe von Superstar Cristiano Ronaldo bei Real Madrid ist aktuell Eden Hazard vom FC Chelsea. Doch die Königlichen müssten für den Belgier wohl tief in die Tasche greifen.

Wie die gut informierte "Times" berichtet, fordern die Blues für den WM-Dritten eine Ablösesumme in Höhe von mindestens 226 Millionen Euro. Sollte Real tatsächlich zuschlagen, würden sie Hazard zum teuersten Fußballer aller Zeiten machen.

Dieser ist bislang noch der Brasilianer Neymar, der für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain wechselte. Die Chelsea-Verantwortlichen seien der Meinung, dass Hazard wertvoller ist als Neymar.

Bereits nach dem WM-Spiel um Platz drei hatte Hazard seinen Abschied aus London angedeutet. "Nach sechs wunderbaren Jahren in Chelsea könnte es an der Zeit sein, etwas Neues zu probieren", sagte der Torschütze zum 2:0 gegen die Engländer gegenüber dem belgischen Journalisten Kristof Terreur. "Nach dieser WM kann ich sicherlich entscheiden, ob ich bleiben will oder gehen werde, aber letztlich liegt die finale Entscheidung über einen Abgang bei Chelsea. Sie kennen ja mein Wunschziel."

Zuletzt hatte "Daily Mail" berichtet, dass die Madrilenen ein Angebot über 170 Millionen Euro für den 27-Jährigen vorbereiten. Wollen die Königlichen ihren Wunschspieler tatsächlich nach Spanien locken, müssen sie die Offerte wohl deutlich erhöhen.