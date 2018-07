Agentur bestätigt: James bleibt beim FC Bayern

James spielt wohl auch in der kommenden Saison beim FC Bayern

Seit Wochen halten sich die Gerüchte, dass es James Rodríguez vom Fußball-Bundesligisten FC Bayern München zurück zu Real Madrid zieht. Doch nun gibt es offenbar eine Kehrtwende.

Gegenüber "ESPN FC" hat die Agentur des Kolumbianers, Gestitufe, bestätigt, dass James auch in der kommenden Saison für den deutschen Rekordmeister spielt. Demnach ist eine vorzeitige Rückkehr zu den Königlichen aus vertraglichen Gründen nicht möglich.

Der 27-jährige James wechselte im Juli 2017 vorerst für zwei Jahre auf Leihbasis von Real zu den Münchnern, die allerdings über eine Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro verfügen. Zieht Bayern diese bis Ende Juni 2019, ist James bis 2022 an den Rekordmeister gebunden.

Zuletzt hatte die spanische "Marca" berichtet, dass James einen zweiten Anlauf bei den Königlichen wagen will. Entscheidend für den Wunsch des Kolumbianers sei der Weggang von Trainer Zinédine Zidane, unter dem Rodríguez in Madrid kaum zum Zuge gekommen war.

Die Münchner sind allerdings am längeren Hebel - selbst wenn James tatsächlich nicht in der bayerischen Landeshauptstadt bleiben will. Laut "Sport Bild" hat sich am Plan der Bayern-Bosse, James langfristig an den Klub zu binden, nichts geändert.