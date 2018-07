Lange Zwangspause für Bayer-Stürmer Pohjanpalo

Joel Pohjanpalo fällt monatelang aus

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss in den kommenden Monaten auf Joel Pohjanpalo verzichten. Wie der Werksklub mitteilte, leidet der finnische Nationalstürmer an einer Durchblutungsstörung im rechten Sprungbein.

Deshalb müsse "der durch diese Durchblutungsstörung instabil gewordene Knochen vollkommen ruhiggestellt werden, um einen möglichen Bruch zu vermeiden", hieß es. Der 23-Jährige sei deshalb voraussichtlich in den kommenden sechs Wochen auf Unterarmgehstützen angewiesen.

Pohjanpalo hatte am Montag über Schmerzen geklagt. Umfangreiche Untersuchungen bei einem Spezialisten in München führten einen Tag später zu der bitteren Diagnose.

Bittere Nachricht! Die #Werkself muss in den kommenden Monaten auf Stürmer Joel #Pohjanpalo verzichten!

👉 https://t.co/JmIQPx9BgG



An dieser Stelle: Die besten Genesungswünsche, @JPohjanpalo. — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 17. Juli 2018

Der Finne kam für Bayer bislang in 21 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er acht Mal in Schwarze traf. Unter Coach Heiko Herrlich wurde er in der vergangenen Saison allerdings kaum noch berücksichtigt.