ARD kritisiert TV-Experte Lahm

Im Kreuzfeuer der Kritik: Philipp Lahm

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky hat Kritik an seinem WM-Experten Philipp Lahm geübt. Er habe sich während der Fußball-WM "manchmal eine noch etwas klarere Analyse in unserem Format gewünscht", sagte Balkausky der "Sport Bild".

Den Weltmeister-Kapitän von 2014 im Team zu haben, "war aufgrund seiner Erfahrung sicher sehr belebend, manchmal hätten wir uns aber noch mehr von diesem Erfahrungsschatz und noch deutlichere Einschätzungen gewünscht", ergänzte er.

Lahm hatte sich während des Turniers in Russland im ARD-Format "Weltmeister im Gespräch" wenig meinungsstark gezeigt. Vergangene Woche hatte der frühere DFB-Kapitän dann allerdings im sozialen Netzwerk LinkedIn mit seiner deutlichen Kritik an Bundestrainer Joachim Löw für Aufsehen gesorgt.

Man werde mit Lahm "sicherlich noch einmal grundsätzlich über unsere gemeinsamen Sendungen sprechen", kündigte Balkausky an, "bislang gab es dazu allerdings noch keine Möglichkeit". Ob es eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geben wird, ist offen. "Wie wir uns in Zukunft aufstellen, werden wir im Anschluss an die WM in Ruhe und gemeinsam mit den ARD-Sportchefs besprechen und entscheiden", sagte Balkausky.

Der Sportkoordinator äußerte aber auch ein gewisses Verständnis für Lahm. Es helfe "ein wenig Abstand zu den Geschehnissen auch bei der Bewertung einer Lage", sagte er, "und diese Zeit des Nachdenkens hat sicherlich auch Philipp Lahm geholfen, manche Dinge jetzt klarer formulieren zu können also noch vor zwei Wochen".