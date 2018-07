FCB-Coach Kovac: Pavard ein "toller Spieler"

Bayern-Trainer Niko Kovac schloss weitere Transfer nicht aus

Vor dem anstehenden Testspiel gegen Paris Saint-Germain am Samstag hat sich Trainer Niko Kovac von Fußball-Bundesligist FC Bayern München zur Personalsituation beim deutschen Rekordmeister geäußert.

"Ich kann da nichts bestätigen. Da müssen sie sich an Brazzo [Bayern Sportdirektor Hasan Salihamidzic Anm. d. Red.] wenden. Ich kann allerdings bestätigen, dass er ein toller Spieler ist", sagte Bayern-Trainer Niko Kovac angesprochen auf einen Transfer von Stuttgart-Profi Benjamin Pavard.

Generell schloss der Kroate aber keine weiteren Transferaktivitäten aus. "Stand jetzt gibt es nichts neues. Vielleicht passiert noch etwas in die eine oder andere Richtung, ich weiß es nicht", so der Neu-Trainer.

Insgesamt sieht Kovac die Personalsituation beim FCB kritisch. "22 Feldspieler ist das Maximum. Gerade wenn man solche Hochkaräter hat. Wenn alle gesund sind, muss man sechs Spieler zuhause lassen. Alle Spieler werden verstehen müssen, dass man auch mal rotieren muss", erklärte der Coach und ergänzte: "Es sind keine Roboter oder Maschinen, sie werden Fehler machen."

James? "Haben laufenden Vertrag"

Allerdings rechnet der 46-Jährige mit einem Verbleib von Mittelfeld-Star James Rodríguez. "Wir haben einen laufenden Vertrag. Es sieht danach aus, dass er dann auch am Ende des Vertrages hier bleibt", versicherte Kovac.

Weiter erklärte der bayrische Übungsleiter die Nicht-Berücksichtigung der deutschen Nationalspieler auf der Amerika-Reise: "In Rücksprache mit Manuel Neuer haben wir entschieden, dass wir sie nicht mit nach Amerika nehmen. Sie werden dann ab 25. Juli mit Peter Herrmann hier in München trainieren. Am Tegernsee stoßen wir dann zusammen. Sie sollen Abstand gewinnen und durchpusten."