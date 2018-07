Julian Weigl wohl erneut Thema bei Barca

Wechselt Julian Weigl vom BVB zum FC Barcelona?

Spaniens Fußball-Meister FC Barcelona hat bei der Suche nach Verstärkungen für sein Mittelfeld offenbar erneut Julian Weigl von Borussia Dortmund ins Visier genommen - auch wenn Superstar Lionel Messi nicht begeistert vom BVB-Profi sein soll.

Laut "Don Balon" steht Weigl bei den Katalanen auf der Liste möglicher Transferziele für diesen Sommer. Barca benötigt dringend frisches Personal für seine Schaltzentrale, weil Altmeister Andrés Iniesta seine Karriere in Japan ausklingen lässt und Paulinho zurück nach China gewechselt ist.

Bislang steht als Zugang für das Mittelfeld nur das 22 Jahre alte brasilianische Talent Arthur fest. Der Transferpoker um Ajax-Juwel Frenkie de Jong zieht sich bereits seit Wochen hin, mittlerweile gilt eine Einigung zwischen den Klubs nicht mehr als wahrscheinlich.

Weigl könnte dem Bericht zufolge als Backup für den erfahrenen Sergio Busquets fungieren, sein Name werde in Barcelona "von Tag zu Tag heißer gehandelt".

Bereits im vergangenen Sommer gab es Gerüchte um ein Interesse des Renommierklubs aus der Primera División am Dortmunder Strategen, damals stand eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro im Raum.

Billig werden dürfte Weigl für die Blaugrana jedenfalls nicht: Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 30. Juni 2021, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht.

Wenig angetan von den Gedankenspielen der Barca-Verantwortlichen um Weigl und de Jong ist derweil Lionel Messi. Der Argentinier will in der kommenden Saison dem Bericht zufolge lieber international renommierte Akteure wie Miralem Pjanic (Juventus Turin) oder Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) an seiner Seite haben.