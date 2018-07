James spricht über Verbleib beim FC Bayern

James Rodríguez soll auch in der kommenden Saison das Trikot des FC Bayern tragen

Bayern Münchens Star-Leihspieler James Rodríguez von Real Madrid hat sich zu den Gerüchten geäußert, er könne bald wieder für die Königlichen auflaufen.

"Bis jetzt bin ich noch bei Bayern", sagte James in der kolumbianischen Fernsehsendung "The Suso's Show". "Ich hatte eine spektakuläre erste Saison, und ich bin dort sehr glücklich. Ich fühle, dass der Klub und die Leute mich sehr lieben."

Nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo von Real zu Juventus Turin waren Gerüchte hochgekocht, der bis 2019 an Bayern ausgeliehene James Rodríguez werde vorzeitig nach Madrid zurückkehren. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hatte diese Gerüchte dementiert.

"Viele Gerüchte aus Spanien sind nicht wahr", erklärte Rummenigge. "Die Vertragssituation des Spielers ist allen bekannt. Er wird auf jeden Fall in dieser Saison für uns spielen. Ich erwarte, dass er auch darüber hinaus für Bayern spielen wird."

>>> Also doch: James-Agentur bestätigt Bayern-Verbleib

James ist seit 2017 in München, das Leihgeschäft endet offiziell im Sommer 2019. Der Vertrag des 27-Jährigen in Madrid gilt noch bis 2021. Nach einem längeren Urlaub in Folge der Weltmeisterschaft in Russland stößt James auf der anstehenden USA-Reise der Bayern zum Team des deutschen Rekordmeisters und nimmt die Vorbereitung auf die neue Saison auf.