Austria Wien holt neuen Linksverteidiger

Austrias Technischer Direktor Ralf Muhr mit Neuzugang Cristián Cuevas. © FK Austria Wien

Der chilenische Nationalspieler Cristián Cuevas soll bei Austria Wien die Lücke links in der Abwehr schließen. Der 23-Jährige kommt vorerst leihweise für ein Jahr.

Die Wiener Austria hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Verstärkung für die linke Abwehrseite nach Favoriten geholt. Mit Cristián Cuevas wird in der kommenden Saison ein Mitglied der chilenischen Nationalmannschaft am Verteilerkreis kicken.

Vorerst kommt der 23-jährige Südamerikaner leihweise von Huachipato aus seiner Heimat, die Austria hat sich aber eine Kaufoption gesichert. "Ich bin überzeugt, dass wir mit der Verpflichtung von Cristián Cuevas einen spielstarken, technisch hochveranlagten Linksverteidiger dazugewonnen haben, der auch sehr gut zu unserer Spielidee passt", versichert der Technische Direktor Ralf Muhr.

Trainer Thomas Letsch sieht in Cuevas einen "positiven Typ, der unserer Mannschaft jedenfalls weiterhelfen kann". Der Spieler selbst meint zu seinem Engagement in Violett: "Ich freue mich, dass ich bei Austria Wien unterschreiben konnte. Das Stadion sieht toll aus. Ich denke, dass jeder Spieler glücklich über die Trainingsbedingungen hier sein kann. Wir wollen eine gute Saison spielen und uns für den Europacup qualifizieren."

Cristián Cuevas: Ein junger Wandervogel für Austria Wien

Cuevas war 2013 vom FC Chelsea nach Europa geholt worden und wurde in der Folge an Vitesse Arnheim, den FC Eindhoven, Universidad de Chile und St. Truiden in Belgien verliehen, bevor er im Sommer 2017 fix von Huachipato verpflichtet wurde. In der vergangenen Saison war der Linksfuß, ebenfalls als Leihspieler, bei Twente Enschede in der niederländischen Eredivisie aktiv. Dort war er Stammkraft und bestritt 2017/18 28 Pflichtspiele. Außerdem debütierte er Anfang Juni für die Nationalmannschaft Chiles.

Die Austria schließt damit die Lücke, die der langfristige Ausfall von Christoph Martschinko aufgerissen hat. Der Steirer riss sich erneut das Kreuzband und wird einen großen Teil der Herbstsaison verpassen.

