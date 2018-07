Eberl äußert sich zu Sommer-Gerüchten

Yann Sommer vor Abgang von Borussia Mönchengladbach?

Sportdirektor Max Eberl von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach glaubt trotz der anhaltenden Gerüchte nicht an einen Abgang von Torhüter Yann Sommer in dieser Transferperiode.

"Ich stehe sowohl mit Yann als auch mit seinem Berater in Kontakt. Da gibt es nichts", sagte Eberl im Trainingslager der Borussia am Tegernseee. "Ich weiß nicht, was da spekuliert wird. Wir haben auch kein Interesse daran, irgendetwas zu tun."

Sommer wird aufgrund seiner starken Leistungen bei der WM im Trikot der Schweiz mit zahlreichen internationalen Top-Klubs in Verbindung gebracht worden. Gehandelt werden die AS Rom, der FC Arsenal und sogar der FC Barcelona. Laut "Funke Sport" kann sich der 29-Jährige einen Abschied aus Gladbach vorstellen, falls ein Schwergewicht ernsthaftes Interesse bekundet.

"Dass Yann bei einem der genannten Vereine hinter ter Stegen oder Leno (Barca bzw. Arsenal, Anm. d. Red.) auf der Bank sitzt? Ich glaube nicht, dass dies der Anspruch von Yann Sommer sein wird, irgendwo zweiter oder dritter Mann zu sein", erklärte Eberl. "Außerdem: Wir bei Borussia sind ein ambitionierter Verein, der großes Potenzial besitzt und eine gute Saison spielen will. Und ich denke, diesen Anspruch hat Yann auch."

Sommer wechselte im Sommer 2014 für neun Millionen Euro vom FC Basel nach Gladbach und ist noch bis 2021 an die Borussia gebunden.