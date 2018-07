Özil-Berater feuert gegen Hoeneß zurück

Nächstes Kapitel im Zoff zwischen Mesut Özil und Uli Hoeneß

Erkut Sögüt, Berater von Mesut Özil, hat Klub-Präsident Uli Hoeneß vom FC Bayern München nach seiner Attacke gegen den zurückgetretenen Fußball-Nationalspieler in deutlichen Worten zurechtgewiesen.

"Die Kommentare von Herrn Hoeneß verfehlen den eigentlichen Sinn komplett. Er versucht die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Thema, dem Rassismus und der Diskriminierung in Deutschland, abzulenken. Außerdem kann er seine dummen Aussagen, die komplett übertrieben sind, nicht belegen", sagte Sögüt gegenüber "Goal".

Hoeneß hatte Özil nach dessen Rücktritt im Gespräch mit "Sport Bild" vorgeworfen, dass er "seit Jahren einen Dreck" spiele und seinen letzten Zweikampf vor der WM 2014 gewonnen" habe.

Sögüt hielt den Aussagen des langjährigen Bayern-Managers die 63 Torbeteiligungen Özils in seinen 92 Länderspielen entgegen. Zudem sei der 29-Jährige fünfmal zum Nationalspieler des Jahres gewählt worden. "Drei dieser Auszeichnungen kamen nach 2014", betonte Sögüt.

Der Berater fragte weiter: "Sollte Hoeneß sich als Präsident von Bayern München nicht auf die Leistung seiner eigenen Spieler konzentrieren, von denen acht für Deutschland in Russland spielten? Wenn Mesut so ein schlechter Spieler ist, was sagt das über seine Meinung zu Joachim Löw, Arsene Wenger und José Mourinho (Özils Vereinstrainer bei Arsenal und Real Madrid, Anm. d. Red.) aus?"

"Hoeneß und viele Menschen in Deutschland haben Angst"

An den 66-Jährigen gewandt führte Sögüt aus: "Herr Hoeneß, wir werden keine weitere Zeit und Energie aufbringen, um mit ihnen über ein Thema zu reden, von dem sie keine Ahnung haben. Sie sind nicht nur eine Schande für sich selbst, sondern vor allem für Bayern München und die Leute in Deutschland."

Der Fokus von Özils Aussagen "lag nicht unbedingt auf dem Fußball", sagte Sögüt. "Vielmehr ging es darum, auf das Wiederaufleben des Rassismus aufmerksam zu machen. Er hat den Mut und die Tapferkeit gezeigt, sich für all jene einzusetzen, die in Deutschland unfair behandelt werden: Einwanderer, Muslime und viele mehr."

"Hoeneß und viele Menschen in Deutschland haben Angst davor, mit diesem Thema, das man am liebsten unter den Teppich kehren würde, konfrontiert zu werden, weil sie die Wahrheit nicht erkennen wollen", ergänzte der Berater.