HSV wartet weiter auf Angebot für Kostic

Filip Kostic will den HSV in diesem Sommer noch verlassen

Fußball-Zweitligist Hamburger SV liegt weiterhin kein konkretes Angebot für seinen wechselwilligen Offensivspieler Filip Kostic vor.

Der "Hamburger Morgenpost" zufolge sind zwar der FC Valencia, Sporting sowie der FC Southampton an Kostic interessiert. Beim HSV hat sich aber noch keiner der Klubs gemeldet.

WM-Fahrer Kostic hatte vor der Abreise zur Endrunde nach Russland von seinem Bruder und Berater Stefan mitteilen lassen, dass er die Rothosen verlassen wolle.

Ein Sinneswandel des 25-jährigen Serben, der im Sommer 2016 für immerhin 14 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum HSV wechselte, ist nicht bekannt.

Kostic wird dennoch am Dienstag die obligatorischen Leistungstests in der Hansestadt absolvieren. Am Mittwoch könnte der Linksfuß dann zunächst ins Mannschaftstraining einsteigen.

Neben Kostic will der HSV auch den schwedischen WM-Teilnehmer Albin Ekdal in dieser Transferperiode noch verkaufen. Das dadurch eingenommene Geld soll entweder in die Problemzone Innenverteidigung oder einen spielstarken Mittelfeldspieler investiert werden.