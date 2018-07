Dortmund-Star Reus erklärt seinen Verbleib beim BVB

Marco Reus steht beim BVB noch bis 2023 unter Vertrag

Marco Reus ist die Identifikationsfigur schlechthin beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. In einem Interview erklärte der BVB-Starspieler, warum er sich bewusst für einen langfristigen Verbleib in seiner Heimatstadt entschied.

Bevor der Dortmunder Angreifer sich im Frühjahr diesen Jahres darauf festlegte, seinen Kontrakt beim BVB bereits vorzeitig bis 2023 zu verlängern, waren wichtige Fragen zu beantworten, die für den erfolgreichen Verlauf seiner Fußballerkarriere entscheidend waren: "Du musst dir darüber klar werden: Was will ich? Will ich etwas Neues, eine neue Kultur, eine neue Liga, eine neue Sprache, neue Teamkollegen, eine neue Stadt? Und was brauche ich, um glücklich zu sein? Was brauche ich, um meine Leistung zu bringen?", so der 29-Jährige im Gespräch mit "ESPN".

Reus entschied sich demnach bewusst für einen Verbleib in seiner Heimatstadt, um die sportliche Entwicklung in Dortmund in erster Reihe mit voranzutreiben. "Ich sehe und glaube an das Potential des Klubs, und außerdem glaube ich daran, dass sich der Verein entwickeln und neue Wege gehen kann."

Der Offensivmann der Borussia habe sich zwar mit lukrativen Angeboten aus dem Ausland beschäftigt, sich letztlich aber bewusst für einen weiteren Karriereverlauf im Ruhrgebiet entschieden. Ein wichtiger Aspekt bei Reus' Entscheidungsfindung zu Jahresbeginn sei auch sein mittlerweile fortgeschrittenes Alter gewesen. "Wenn du 28, 29 Jahre alt bist, bist du dir bewusst, dass das der letzte Vertrag deiner Karriere sein kann", erklärte der Dortmunder Führungsspieler.

Abgänge haben "viel Unruhe reingebracht"

Der WM-Fahrer hatte sich mit seiner Vertragsunterzeichnung gegen den allgemeinen Trend beim BVB und in der Bundesliga entschieden, wonach eine deutlich höhere Fluktuation sowohl von Spielern als auch Trainern zu beobachten ist.

Spätestens mit dieser Entscheidung wurde Reus endgültig zum Dortmunder Publikumsliebling. "Es ist nie ein gutes Zeichen, wenn viele Spieler und Trainer den Klub verlassen. Denn das bringt viel Unruhe in den Klub und das Team." Er hoffe darauf, dass sich beim Tabellenvierten der abgelaufenen Bundesligasaison wieder ein fester Kern bilde, mit dem der BVB zumindest den zweiten Platz im deutschen Fußball-Oberhaus ins Visier nehmen kann.

Marco Reus steht seit 2012 bei den Schwarz-Gelben unter Vertrag und hat bislang in 136 Bundesligaspielen für die Dortmunder 63 Tore erzielt.