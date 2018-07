Kramer über Rekordtransfer Pléa: "Sehr angenehm"

Christoph Kramer freut sich auf die neue Saison mit Stürmer Alassane Pléa

Christoph Kramer vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat sich in positiven Worten über den Gladbacher Rekordtransfer Alassane Pléa geäußert.

Die ersten gemeinsamen Tage mit dem bisweilen eher "ruhigen Zeitgenossen", der vom OGC Nizza für satte 23 Millionen Euro an den Niederrhein gewechselt war, beschrieb Kramer im Gespräch mit "bundesliga.com" als "sehr angenehm". Der 25-Jährige habe sich bei den Fohlen gut eingefügt und falle mit einer hohen Einsatzbereitschaft auf.

"Ich mag es nicht, wenn einer gleich zu Beginn den großen Zampano gibt. Und dass Alassane etwas kann, dass er große Qualitäten als Stürmer hat, das sieht man bereits in den allerersten Einheiten", so Kramer weiter.

Mit dem Torjäger aus der französischen Ligue 1 hat der VfL wieder einen echten Stoßstürmer in seinen Reihen, der die Spielanlage der Gladbacher künftig etwas verändern könnte. Nach Aussage von Kramer werde sein Team taktisch flexibler in die bevorstehende Bundesliga-Saison starten können: "Wir werden variabler sein, können nun statt einem 4-4-2 zum Beispiel auch ein 4-3-3 beziehungsweise ein 4-3-2-1 oder ein 4-1-2-3 spielen. Wir haben jetzt einen Spieler, der die Position des Mittelstürmers auch definiert wie ein klassischer Mittelstürmer. Das wird uns weniger ausrechenbar machen."

Kramer selbst sieht seine Rolle bei der Borussia weiterhin voll auf der Sechserposition, unabhängig vom System, welches Cheftrainer Dieter Hecking wählen wird. Der 27-Jährige steht seit 2016 fest in Gladbach unter Vertrag und stand in der letzten Saison 27 Mal in der Bundesliga auf dem Feld.