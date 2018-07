Neuzugang Diallo träumt von Meisterschaft mit dem BVB

Abdou Diallo wechselte im Sommer zum BVB

Sommerneuzugang Abdou Diallo weckt beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund große Erwartungen. Mit 28 Millionen ist der 22-Jährige der teuerste Abwehrspieler, den der BVB je verpflichtet hat.

Die Neuverpflichtung aus Mainz will sich bei den Schwarz-Gelben entsprechend schnell als Stammspieler etablieren und hat sich bewusst für den Klub aus dem Ruhrgebiet entschieden. "Ich hatte andere Angebote, aber Dortmund war für mich die beste Lösung. Der BVB ist ein großer Klub mit Ambitionen. Die habe ich auch", so der Abwehrspieler in einem Mediengespräch während der USA-Reise der Dortmunder.

Noch kommuniziert Diallo auf Englisch mit seinen Mitspielern und den Journalisten, in Kürze soll das dann auch auf Deutsch möglich sein: Der Franzose hat bereits mit einem Sprachkurs begonnen.

Sportlich gesehen peilt Diallo, der beim BVB bis 2023 unterschrieben hat, in der Bundesliga die ganz großen Ziele an. "Ich will hart arbeiten und persönlich Fortschritte machen. Und warum sollten wir nicht sogar um Platz 1 spielen?", fragte der Linksfuß, der in der Bundesliga bisher 27 Partien absolviert hat.

Besonders positiv äußerte sich der neue Mann bei der Dortmunder Borussia über seinen Cheftrainer Lucien Favre. "Ich habe schon seine Arbeit in Gladbach verfolgt und weiß, dass er dort sehr gut gearbeitet hat. Er achtet sehr genau auf Details. Das kann mir als Abwehrspieler nur zugutekommen: Wenn ich einen Fehler mache, fällt ein Tor. Favre bespricht mit mir meine Körperhaltung, wie ich laufen soll, wie ich den rechten, wie ich den linken Fuß einsetze - für ihn ist alles wichtig", beschrieb er die ersten Tage mit dem Schweizer Fußballlehrer.

Nicht zuletzt die Tatsache, dass Diallo sich in den Vier-Augen-Gesprächen mit Favre auch auf französisch verständigen kann, kommt dem ambitionierten Verteidiger zugute.