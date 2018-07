Löws Dilemma: Wer übernimmt die Rolle von Özil?

Mesut Özil wird das DFB-Trikot nicht mehr tragen

Mit seinem Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft und der dazugehörigen Erklärung hat Mesut Özil Fußball-Deutschland in seinen Grundfesten erschüttert. Unzählige Fragen sind nach dem Abschied des Mittelfeldspielers offen. Auf sportlicher Ebene geht es vor allem darum, wer im DFB-Team die Rolle des Spielmachers übernimmt.

Kein Nationalspieler verteilte in den letzten Jahren mehr Assists, kein Teilnehmer kreierte bei der WM 2018 pro Spiel mehr Chancen, kein Spieler gab bei den drei letzten WM-Endrunden mehr Vorlagen, kein DFB-Spieler kam seit Februar 2009 auf mehr Einsatzminuten: Mesut Özil war einer der unumstrittenen Leistungsträger in der deutschen Nationalmannschaft. Sein Verlust wiegt schwer und ist kaum aufzufangen.

weltfussball nennt mögliche Kandidaten, mit denen Bundestrainer Joachim Löw den Abgang des Regisseurs kompensieren könnte.

1. Thomas Müller

Bei der Endrunde in Russland stand Thomas Müller komplett neben sich. Der Münchner nahm nur selten am Spiel teil, strahlte kaum Torgefahr aus und schuf auf der rechten Außenbahn so gut wie keine Räume, die seine Mitspieler hätten nutzen können. Er wirkte isoliert und deplatziert.

Rückt Thomas Müller ins Zentrum?

Als "Allrounder" ohne feste Position wirbelte der 29-Jährige dagegen bei der WM 2014 die gegnerischen Abwehrreihen durcheinander. Mit ihm statt Özil im Zentrum würde spielerische Qualität verloren gehen, das gilt aber für jeden potenziellen Özil-Ersatz. Der Bonus: Müller könnte seine Stärken wieder mehr zur Entfaltung bringen, für Verwirrung in der Abwehr und Gefahr vor dem Tor sorgen. Etwas, das die DFB-Elf in Russland schmerzlich vermisst hat.

2. Marco Reus

Im zweiten WM-Spiel gegen Schweden hat Marco Reus die Rolle von Mesut Özil bereits ausgefüllt. Dabei deutete der Dortmunder an, dass er den Job des Spielmachers übernehmen kann. Auch Reus hat die Fähigkeiten, Pässe präzise zu spielen, Bälle schnell weiterzuleiten und das Tempo zu diktieren.

Die Frage ist, wie sehr Reus' Torgefährlichkeit unter einem Positionswechsel leiden würde. Kommt der BVB-Star von der Außenposition, kann er direkt das Eins-gegen-Eins suchen und abschließen. In der Rolle des Ballverteilers würde man ihm dieser Stärke berauben.

3. Julian Draxler

Wie Marco Reus wäre auch Julian Draxler einer der offensichtlichen Kandidaten für die Özil-Nachfolge. Beim Confed Cup 2017 führte der Pariser die deutsche Mannschaft als Kapitän an, spielte gut und sammelte Kredit, den Löw mit der Nominierung zur Weltmeisterschaft zurückzahlte.

Wird Draxler der neue Özil?

Allerdings muss im Falle Draxlers die Qualitätsfrage gestellt werden. Bei Paris Saint-Germain wird er selbst unter Tuchel nicht über die Rolle des Reservisten hinauskommen. Schon in der letzten Saison war er im Starensemble von PSG nur die Nummer 15, absolvierte überhaupt nur sechs Ligaspiele über 90 Minuten.

Seine schwachen Auftritte in Russland warfen ebenfalls die Frage auf, ob der 24-Jährige in der Lage ist, die deutsche Mannschaft zu einem Titel zu führen.

4. Toni Kroos

Die Qualitätsfrage stellt sich bei Toni Kroos nicht, dafür würde die Systemfrage in den Vordergrund rücken. Die Rolle des klassischen Spielmachers würde entfallen, es müsste noch mehr Offensive von den Außen kommen. Das Personal dafür ist vorhanden.

Kroos steht Mesut Özil in Sachen Passsicherheit und -genauigkeit in nichts nach, ist für Löw demnach eine Option, über die der Bundestrainer nachdenken kann. Ob er sein bisheriges System über den Haufen wirft, steht allerdings auf einem anderen Blatt.

5. Ilkay Gündogan

Ganz ähnlich wie bei Kroos wäre auch bei der Versetzung von Ilkay Gündogan eine Systemumstellung unumgänglich. Allerdings scheint der 27-Jährige in den Überlegungen von Joachim Löw keine große Rolle zu spielen. Dass Gündogan im Jahr 2018 nicht ein einziges Länderspiel über 90 Minuten bestritt, ist kein Zufall.

Der Mittelfeldspieler war in den letzten Jahren nur selten topfit. Seine Turniererfahrung beschränkt sich auf 59 Minuten. Dass Löw sein Spiel um den ManCity-Star herum aufbaut, ist nicht ausgeschlossen, dennoch eher unwahrscheinlich.

Christian Schenzel