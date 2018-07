DFB-Kapitänin Marozsán auf FIFA-Shortlist

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Women’s Player 2018:

Lucy Bronze

Pernille Harder

Ada Hegerberg

Amandine Henry

Sam Kerr

Saki Kumagai

Dzsenifer Marozsan

Marta

Megan Rapinoe

Wendie Renard



For the period 7 August 2017-24 May 2018 pic.twitter.com/3Yd8PNmINN