Noch immer ohne Klub: Meyer in Sevilla angeboten?

Max Meyer hat immer noch keinen neuen Verein gefunden

Rund einen Monat vor dem Saisonstart in den europäischen Spitzenligen sucht Fußball-Nationalspieler Max Meyer immer noch nach einem neuen Klub. Eine neue Tür könnte sich jetzt in Spanien öffnen.

Nach einem jüngsten Medienbericht soll der 22-Jährige beim spanischen Erstligisten FC Sevilla ein Thema sein. Laut Informationen der Zeitung "El Desmarque" wurde Meyer bei den Verantwortlichen des La-Liga-Klubs angeboten.

Der FC Sevilla soll demnach sogar an den sportlichen Qualitäten des viermaligen Nationalspielers interessiert sein. Allerdings soll es erneut unterschiedliche Vorstellungen in Sachen Gehalt geben.

Schon bei seinem letzten Arbeitgeber FC Schalke 04 scheiterte ein weiteres Engagement an zu hohen Gehaltsforderungen der Spielerseite. Berichten zufolge will sein Berater Roger Wittmann ein Jahressalär in Höhe von über fünf Millionen Euro für seinen Klienten aushandeln.

Ob sich überhaupt ein Klub finden wird, der bereits ist, Meyer für diese Summer unter Vertrag zu nehmen, darf angezweifelt werden. Schon weitere Teams aus der erweiterten europäischen Spitze wie der FC Arsenal, Olympique Marseille oder Fenerbahce Istanbul sollen aufgrund der exorbitanten Gehaltsvorstellungen des Schalker Eigengewächses abgewunken haben.