Werder Bremen verleiht Schmidt nach Wiesbaden

Werder-Talent Niklas Schmidt wechselt in Liga drei

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Mittelfeldspieler Niklas Schmidt für ein Jahr an den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden ausgeliehen. Zuvor hatte Werder den Vertrag mit dem 20-Jährigen verlängert, über die neue Laufzeit machten die Norddeutschen keine Angaben.

"Wir hoffen, dass Niklas in Wiesbaden die nächsten Schritte in seiner Entwicklung macht", sagte Bremens Geschäftsführer Frank Baumann. "Ich möchte mich in Wiesbaden weiterentwickeln, um gestärkt nach Bremen zurückzukehren", ergänzte das Talent.

Niklas Schmidt lief bisher 62 Mal in der 3. Liga für die Zweitvertretung der Bremer auf. Dem 20-Jährigen gelangen dabei fünf Treffer und acht Torvorlagen.

Sein Bundesliga-Debüt feierte Schmidt in der Saison 2016/2017 beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg.