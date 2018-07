Sanches offenbar zu dick bei Bayern-Rückkehr

Renato Sanches kam angeblich mit Übergewicht aus dem Urlaub

Für Renato Sanches ist die kommende Spielzeit die wohl letzte Chance, sich beim deutschen Fußball-Meister FC Bayern München durchzusetzen. Zuletzt präsentierte sich der Portugiese in guter Verfassung, doch beim Trainingsstart zu Beginn des Monats soll das noch ganz anders ausgesehen haben.

Laut einem Bericht der "Sport Bild" kam Sanches mit Übergewicht aus dem Urlaub und wirkte nicht fit. Als die Profis sich auf ihre erste Radtour begaben, hatte der 20-Jährige an der Säbener Straße prompt einen Unfall. Der Mittelfeldspieler krachte in eine Schranke und beschädigte diese.

Außerdem gab es offenbar bei einer Fitness-Übung Probleme. Als die Profis in den Seitenstand gehen sollten, fiel der Europameister von 2016 einfach um.

Sportlich lief es danach trotzdem gut für den 35-Millionen-Mann, der in der letzten Saison noch an Swansea City ausgeliehen war. Im ersten Spiel unter Niko Kovac hatte Sanches am Wochenende beim 3:1 der Bayern im österreichischen Klagenfurt gegen Paris Saint-Germain mit einem direkt verwandelten Freistoß das Tor zur 2:1-Führung erzielt.

Kovac bescheinigte Sanches hinterher eine ordentliche Leistung und lobte zudem dessen Einsatz im Training. "Er wird sicherlich diese Saison viele gute Spiele für den FC Bayern machen", meinte der Coach. Der 20-Jährige selbst sendete jedenfalls schon einmal eine Kampfansage: "Ich will mich hier durchsetzen."