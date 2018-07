Pulisic und Bailey bei AS Rom im Gespräch

Im Fokus der Roma: Leon Bailey und Christian Pulisic (r.)

Nach der bizarren Posse um den Brasilianer Malcom sucht der italienische Traditionsverein AS Rom nach einer Alternative für die offensive Außenbahn. Angeblich sind die Giallorossi in der Fußball-Bundesliga fündig geworden.

Wie das Portal "calciomercato" berichtet, buhlt der Champions-League-Halbfinalist der vergangenen Saison um zwei Shootingstars der höchsten deutschen Spielklasse: Christian Pulisic von Borussia Dortmund und Leon Bailey von Bayer Leverkusen.

Die beiden Flügelspieler ähneln vom Profil her Malcom, der am Dienstag trotz einer Einigung zwischen seinem Arbeitgeber Girondins Bordeaux und der Roma nicht in die ewige Stadt gereist war. Stattdessen unterschrieb der 21-Jährige kurzerhand beim FC Barcelona, der im allerletzten Moment dazwischengefunkt hatte.

Roma-Boss Monchi, der Barca mit juristischen Konsequenzen droht, lotet nun andere Optionen aus. Durchaus nachvollziehbar, dass der mächtige Funktionär dabei auf Pulisic und Bailey gestoßen ist. Problem: Mit den 32 Millionen Euro, die ursprünglich für Malcom eingeplant waren, werden die Giallorossi nicht weit kommen.

Ablöse im hohen achtstelligen Bereich

US-Star Pulisic, der zuletzt beim 3:1-Testerfolg gegen den FC Liverpool auf der Amerika-Tour geglänzt hatte, steht beim BVB noch bis 2020 unter Vertrag.

Der 19-Jährige, der in der vorigen Saison in 42 Pflichtspielen für die Borussia auf dem Platz stand und zwölf Scorerpunkte lieferte, wird seit längerem von englischen Topklubs umworben.

Zum jetzigen Zeitpunkt scheint eine Ablöse im hohen achtstelligen Bereich realistisch. Die BVB-Verantwortlichen wollen ihren Youngster allerdings (noch) nicht ziehen lassen.

Kein bisschen günstiger ist Bayers Wirbelwind Bailey. Aufgrund seines bis 2022 datierten Arbeitspapiers in Leverkusen dürfte der Jamaikaner, der vor allem in der Hinrunde 2017/18 für Furore gesorgt hatte, zwei- bis dreimal so viel kosten wie Malcom.

Schwer vorstellbar, dass die Roma bereit wäre, in solchen Dimensionen zu investieren.