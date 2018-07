Sané freut sich auf die Schalke-Fans

Salif Sané freut sich beim FC Schalke 04 auf die Partnerschaft mit Naldo

Seit diesem Sommer spielt Innenverteidiger Salif Sané für Fußball-Bundesligist FC Schalke 04. Bei seiner Entscheidung für einen Wechsel hat auch das Umfeld der Königsblauen eine wesentliche Rolle gespielt.

"Schalke hat die besten Fans in der Bundesliga. Die Stimmung in der Arena ist ganz anders als in Hannover. Ich freue mich schon auf das erste Heimspiel", sagte der 27-Jährige im Rahmen eines Pressetermins der "Bild".

Mit der Unterstützung durch die Anhänger im Rücken seien für den amtierenden Vize-Meister auch in der Champions League Erfolge möglich.

"Ich will nur gegen große Mannschaften spielen. Wir haben eine Chance, wenn wir unseren Fußball spielen. Egal, wer kommt", beantwortete Sané die Frage nach Wunschgegnern in der Königsklasse.

Sané über Partnerschaft mit Naldo: "Hoffe, dass die Gegner Angst vor uns haben werden!"

Während sich der 1,96-m-Hüne künftig mit der europäischen Fußball-Elite messen wird, spielte er in der vergangenen Saison mit Hannover 96 noch im tabellarischen Mittelfeld. Dort präsentierte er sich jedoch als einer der zweikampfstärksten Abwehrspieler der Liga und weckte die Begehrlichkeiten größerer Klubs.

Bei seinem neuen Verein bildet der Senegalese nun zusammen mit dem 35-jährigen Routinier Naldo eine der vermutlich besten Abwehrreihen der Liga. Auf diese hoffentlich erfolgreiche Partnerschaft freut sich Sané sehr: "Er ist ein Top-Spieler. Ich hoffe, dass die Gegner Angst vor uns haben werden!"

In die Vorbereitung auf Schalke startete Sané indes mit einem Misserfolg im Rücken. Bei der Weltmeisterschaft in Russland scheiterte er mit der Mannschaft Senegals trotz hoher Erwartungen bereits in der Gruppenphase.

Der Abwehrrecke gab zu, dass ihn diese Enttäuschung nach wie vor beschäftigt: "Ich bin noch immer traurig, weil wir eine gute Mannschaft haben und hätten weiterkommen können."