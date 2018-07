Özil-Rücktritt: Neuer und Co. schweigen weiter

Die ehemaligen Kollegen von Mesut Özil schweigen nach dessen Rücktritt

Nach dem Rücktritt von Spielmacher Mesut Özil aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hüllen sich seine ehemaligen Mitspieler weitestgehend in Schweigen.

Jérôme Boateng, Julian Draxler und Antonio Rüdiger waren diese Woche mit ihren Kommentaren klar in der Minderheit. Alle drei verabschiedeten Özil nach dessen Rücktritt aus der Nationalmannschaft über die Sozialen Medien und bedankten sich für die gemeinsame Zeit. Das Trio gehörte zum engsten Kreis der Özil-Vertrauten innerhalb des Nationalteams.

Andere Spieler blieben genauso wie der DFB auch auf Nachfrage von Medienvertretern stumm. Als sich das "ZDF" für eine mögliche Sondersendung um Studiogäste bemühte, wollte dort niemand sprechen. Auch nicht der DFB-Boss Reinhard Grindel, der in Özils Social-Media-Attacke besonders scharf attackiert wurde.

Selbst Führungsspieler aus dem Weltmeister-Kader von 2014 fürchten derzeit offenbar noch die Auswirkungen einer öffentlichen Äußerung. Kapitän Manuel Neuer kündigte über sein Management gegenüber "Bild" zwar an, sein Schweigen brechen zu wollen, allerdings nicht zum jetzigen Zeitpunkt.

Nur Ginter äußert sich vage zum Özil-Rücktritt

Immerhin: WM-Fahrer Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach, bei der Enrdunde in Russland als einziger Feldspieler ohne Einsatzminute, tat vage seine Meinung kund.

"Mesut wird seine Gründe haben, aber es ist schade, dass so ein guter Spieler aufhört. Ich war nicht in der Rolle, die Umstände kenne ich nicht genau. Deswegen muss man jetzt seine Entscheidung akzeptieren. Ob das dann richtig oder falsch ist, dafür muss man die Hintergründe genau kennen, die kenne ich nicht", sagte der Gladbacher gegenüber "Bild".

Das allgemeine Desinteresse, die Entscheidung des England-Legionär zu kommentieren, lässt allerlei Spielraum für Interpretationen. So wertet die "Bild" das Geschehen als Zeichen eines Bruchs in der Mannschaft.

Schon bei der WM habe die Mehrheit der Spieler die öffentliche Kritik an Özil geteilt. Die Team-Kollegen hätten sich eine frühzeitige Äußerung ihres Mitspielers sowie in seinem Statement zuletzt mehr Selbstkritik gewünscht.

Der langjährige Leistungsträger war am Sonntag im Zuge der sogenannten Erdogan-Affäre aus dem DFB-Team zurückgetreten. In seinem Abschieds-Statement via Twitter hatte Özil den DFB, die Medien und die Öffentlichkeit scharf kritisiert.