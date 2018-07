Hoffenheim schnappt sich Nationalspieler Ghanas

Kasim Nuhu (l.) wechselt zu 1899 Hoffenheim (Quelle: Twitter @tsghoffenheim)

Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat Verteidiger Kasim Adams Nuhu als fünften Neuzugang verpflichtet. Der ghanaische Nationalspieler kommt vom Schweizer Meister Young Boys Bern.

Medienberichten zufolge zahlen die Kraichgauer etwa sieben Millionen Euro Ablöse für 22-Jährigen. Nuhu erhält in Sinsheim einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

👋 Willkommen, @KassimAdams24!



Der fünfte Neuzugang der #TSG heißt Kasim Adams Nuhu! Der 22 Jahre alte Abwehrspieler kommt vom Schweizer Meister @BSC_YB und unterschrieb einen Vertrag bei der #TSG bis zum 30. Juni 2023.



🌐 https://t.co/vNMhvMZVrE pic.twitter.com/HkxKQjpPep — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) 25. Juli 2018

Der Neuling erklärte, dass er schon seit Beginn der Verhandlungen darauf brennt, sich in der Bundesliga zu präsentieren: "Ich habe mich vom ersten Moment an willkommen und gewollt gefühlt. Deshalb war ich zuletzt auch ein wenig ungeduldig, ich wollte, dass es endlich losgeht für mich in Deutschland", so Nuhu.

Hoffenheims Manger Alexander Rosen beschrieb den Neuzugang als "starken Zweikämpfer mit großem Potenzial, der durch seine außergewöhnliche Physis sofort Eindruck macht". Der 1,90-Meter-Hüne zeichne sich besonders durch seinen "stabilen Spielaufbau und eine extreme Kopfballstärke" aus, erklärte Rosen weiter.

Zu Beginn seiner Karriere spielte der vierfache Nationalspieler Ghanas für den RCD Mallorca in der zweiten spanischen Liga, ehe 2016 in die Schweizer Hauptstadt wechselte.

Dort sammelte er in den vergangenen beiden Jahren bereits erste Erfahrungen in der Europa League. In dieser Saison gewann er mit den Young Boys den Meistertitel.