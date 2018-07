Admiras Strauss erlitt Kreuzbandriss

Fabio Strauss muss mehrere Monate pausieren

Die Admira muss rund ein halbes Jahr auf Abwehrspieler Fabio Strauss verzichten. Der 23-jährige Defensivmann laboriert an einem Kreuzbanriss

Bundesligist Admira muss wegen einer schweren Knieverletzung mehrere Monate ohne Abwehrspieler Fabio Strauss kommen.

Der 23-jährige Salzburger erlitt am Freitag bei der 0:1-Niederlage in der Auftaktrunde des ÖFB-Cups in Neusiedl am See einen Riss des Kreuz- und Außenbandes, wie die Niederösterreicher am Mittwochnachmittag mitteilten.

Bevor es in Sofia morgen spannend wird, haben wir leider schlechte Neuigkeiten! Fabio Strauss hat sich schwer verletzt: https://t.co/NKPikNT8gt#Herzblut #Comebackstronger pic.twitter.com/9Lcyh1xcng — FC Flyeralarm Admira (@FCAdmiraWacker) 25. Juli 2018

apa