ManCity verhandelt mit BVB-Flirt Leao

Rafael Leao soll mit Manchester City verhandeln

Nachdem Gerüchte über ein Interesse des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund am portugiesischen Talent Rafael Leao kursierten, überraschte der 19-Jährige, indem er auf Instagram ein vielbeachtetes Foto vom Dortmunder Markt veröffentlichte - zu Verhandlungen kam es allerdings nicht. Nun scheint ein weiterer Top-Klub in den Poker um den vermeintlichen BVB-Flirt eingestiegen zu sein.

Angeblich hat Manchester City seine Fühler nach dem Juniorennationalspieler ausgestreckt. Das berichtet die portugiesische Zeitung "Record". Demnach soll Leao aktuell Verhandlungen mit den Citizens führen. Berater und Vater Nelson Almeida sei zuversichtlich, dass es zu einem Transfer zum amtierenden englischen Meister komme, heißt es weiter.

Mitte Juli berichteten mehrere Medien von einem Interesse des BVB. Leao sollte in Dortmund einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Zum damaligen Zeitpunkt schien allerdings noch klar, dass Leao ablösefrei wechseln werde. Inzwischen gestaltet sich die Situation weniger klar.

Vertragssituation das Zünglein an der Waage?

Nach einer Hooligan-Attacke auf dem Vereinsgelände von Leaos Ex-Klub Sporting CP, von der auch Leao betroffen war, hatte das Nachwuchstalent wie mehrere seiner Mannschaftskollegen seine Kündigung eingereicht - trotz eines gültigen Arbeitspapieres bis 2022.

Gegen den ablösefreien Abschied einiger betroffener Profis hat Sporting inzwischen allerdings Beschwerde bei der FIFA eingereicht.

Während um die vertragliche Situation Leaos also Unklarheiten herrschen, ist das Talent des Angreifers unbestritten. In der vergangenen Saison wurde der Youngster dreimal im portugiesischen Oberhaus und einmal in der Europa League eingesetzt. Dabei gelang ihm ein Treffer.

Zudem absolvierte der U21-Nationalspieler Portugals 2017/18 sechs Spiele (fünf Tore) für die U19 in der Youth League und elf Einsätze (sechs Tore) für die Zweitvertretung der Mannen aus Lissabon.