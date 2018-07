Bayern-Juwel mit Traum-Debüt

Alex Timossi Andersson traf doppelt (Bildquelle: Twitter: FC Bayern Campus)

Der Nachwuchs der Fußball-Bundesligisten FC Bayern München und Borussia Dortmund hat in der Vorbereitung eindrucksvolle Testspielsiege gefeiert. Dabei stach ein Bayern-Neuzugang heraus.

Beim 4:1-Erfolg der Zweitvertretung der Münchner schnürte Alex Timossi Andersson einen Doppelpack. Der 17-jährige Schwede, der ursprünglich 2019 zu den Bayern wechseln sollte, dann aber bereits in diesem Sommer an die Isar beordert wurde, traf in Halbzeit zwei zum 3:1 und 4:1. Andersson wurde zum Start des zweiten Abschnitts eingewechselt.

Die weiteren Treffer erzielten Maximilian Franzke nach einer Flanke (32.) und Alexander Nollenberger (40.) für Bayern sowie Stephy Mavidi, der in der 45. Minute den Anschlusstreffer für die Gunners köpfte.

"Es war ein sehr gelungener Test, insbesondere vor dem Hintergrund der personellen Situation. Allerdings hatten wir auch ein paar Situationen drin, bei denen wir noch zulegen müssen", kommentierte Bayern-Coach Holger Seitz das Spielgeschehen auf der Homepage des Rekordmeisters.

Einstand nach Maß - #FCBU19-Neuzugang Alex Timossi Andersson schnürrte bei seinem ersten Einsatz für den #FCBayern beim 4:1-Erfolg der #FCBAmateure gegen die U23 des FC Arsenal gleich mal einen Doppelpack. #MiaSanMia #FCBayernCampus pic.twitter.com/TCYrzweQjq — FC Bayern Campus (@FCBjuniorteam) 25. Juli 2018

Personalpuzzle bei den Bayern

Neben einigen angeschlagenen Spielern mussten die FCB-Amateure auch auf Ron-Thorben Hoffmann, Paul Will, Wooyeong Jeong, Otschi Wriedt, Meritan Shabani, Maximilian Zaiser, Jonathan Meier und Christian Früchtl verzichten.

Die acht Nachwuchshoffnungen weilen mit den Profis bei der Audi Summer Tour in den USA. Mit Michael Wagner, Thomas Rausch, Daniel Jelisic und Andersson rückten vier U19-Spieler in den Kader. Zudem waren Probespieler im Einsatz.

Ebenfalls mit 4:1 gewann die U17 des BVB gegen eine Auswahl japanischer Talente. Das 13-jährige Mega-Talent Youssoufa Moukoko traf dabei ebenso wie Rilind Hetemi und Calvin Minewitsch, der zwei Tore beisteuerte.