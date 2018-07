Jahn Regensburg verlängert mit Nationalspieler

Vorzeitige Verlängerung: Adamyan bleibt bei Regensburg

Offensivspieler Sargis Adamyan hat seinen Vertrag bei Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg vorzeitig bis 2021 verlängert. Die Einigung mit dem 25-Jährigen gab der Verein bekannt.

"Für mich passt in Regensburg und beim Jahn einfach alles. Meine Freundin und ich fühlen uns in der Stadt sehr wohl und sportlich finde ich hier ein super Trainerteam und eine super Mannschaft vor. Wenn man sieht, wie viel sich beim SSV Jahn allein im letzten Jahr getan hat, dann macht es auch als Spieler großen Spaß, an dieser Entwicklung mitzuarbeiten. Ich möchte auch in Zukunft meinen Teil dazu beitragen", so der armenische Nationalspieler.

"Sargis hat in seiner ersten Spielzeit beim SSV Jahn eine starke Entwicklung hingelegt und ist zu einem Eckpfeiler in unserem Team geworden. Sein Leistungspotential ist dabei aus unserer Sicht aber noch lange nicht ausgeschöpft. Ich bin deshalb sehr froh darüber, dass Sargis den Weg beim und mit dem SSV Jahn langfristig weitergehen möchte", ergänzte Christian Keller, Geschäftsführer Profifußball des SSV Jahn.

Im vergangenen Jahr zum Eckpfeiler der Jahnelf entwickelt und jetzt langfristig beim SSV 😍 Sargis Adamyan verlängert bis 2⃣0⃣2⃣1⃣✍👏



Alle Infos zur Verlängerung 👉 https://t.co/KJiOak5QVK⚪🔴 #Adamyan2021 #miaspuinfiaeich pic.twitter.com/OCKIOLizv8 — SSV Jahn Regensburg (@SSVJAHN) 25. Juli 2018

Der ursprüngliche Kontrakt des Offenisvspielers, der vor der vergangenen Saison vom Regionalligisten TSV Steinbach zum damaligen Zweitliga-Aufsteiger Regensburg gekommen war, lief noch bis 2019.