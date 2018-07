FC Bayern pokert um Martial

Wechselt Anthony Martial zum FC Bayern München?

Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Anthony Martial vom englischen Fußball-Topklub Manchester United zum FC Bayern München kursieren seit Wochen. Englische Medien spekulieren nun über konkrete Details des Deals.

ManUnited ist angeblich bereit, den französischen Flügelflitzer für etwa 67 Millionen Euro zu veräußern. Das berichtet die gewöhnlich seriöse "Times". Demnach gilt der FC Bayern als "wahrscheinlichster" Abnehmer, sollte Martial die Red Devils verlassen. Zumal United-Teammanager José Mourinho einem Transfer wohl nur zustimmen wird, wenn sich Martial einem Klub im Ausland anschließt.

Um die üppige Ablöseforderung - Martial hat in Manchester nur noch Vertrag bis Ende Juni 2019 - zu drücken oder aufzuwiegen, sind die Bayern dem Bericht zufolge bereit, einen weiteren Spieler in den Poker einzubringen. Die "Times" nennt in diesem Zusammenhang Jérôme Boateng oder Arturo Vidal.

Auch wenn der Deal noch lange nicht in trockenen Tüchern ist, würde ein Wechsel für alle Seiten Sinn ergeben. Der 22 Jahre alte Martial ist ohne Frage eine echte Verstärkung für die Bayern, die auf kurze Sicht einen Ersatz für die alternden Außenbahnspieler Arjen Robben und Franck Ribéry benötigen, Martial würde seinen unlängst öffentlich geäußerten Wechselwunsch erfüllt und ManUnited einen unzufriedenen Spieler von Gehaltsliste bekommen.

In zwei Jahren in Manchester kommt der französische Nationalspieler auf 136 Partien. Dabei erzielte er 36 Tore und steuerte 26 Vorlagen bei. Martial ist jedoch nicht wirklich glücklich, da er nur etwa die Hälfte seiner Einsätze über die volle Distanz bestritt.