Zukunft von Vidal und Boateng weiter unklar

Arturo Vidal absolviert derzeit in München sein Reha-Program

Mit der Verpflichtung von Youngster Alphonso Davies hat der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München ein Ausrufezeichen in der laufenden Transferperiode gesetzt. Schon in Kürze könnten in Bezug auf die altbewährten Kräfte Arturo Vidal und Jérôme Boateng weitere folgen.

Vor allem der chilenische Mittelfeldspieler Vidal soll auf der Streichliste der Münchner stehen. Derzeit absolviert der 31-Jährige in München sein Reha-Programm nach überstandener Knieverletzung und gehört nicht zum FCB-Tross, der momentan die USA-Reise absolviert.

"Wenn er auf uns zukommt und den Klub verlassen möchte, werden wir uns damit auseinandersetzen", gestand Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge zuletzt ein. Besonders, wenn Rückkehrer Renato Sanches seinen positiven Eindruck im Mittelfeld des Rekordmeisters unter Neu-Coach Kovac weiter fortsetzen sollte, dürfte die Luft immer dünner werden für Vidal, der seit 2015 im Bayern-Trikot aufläuft.

Zuletzt wurde bereits über einen bevorstehenden Abgang des 99-fachen chilenischen Nationalspielers zu Inter Mailand spekuliert. Es hakt wohl noch an den geforderten 30 Millionen Euro, die die Bayern mit einem Vidal-Verkauf erzielen wollen.

Boateng hat wohl mehrere Optionen

Auch bei der Personalie Jérôme Boateng ist der deutsche Branchenprimus gesprächsbereit, wie Klubboss Rummenigge zuletzt verlauten ließ. Jüngst berichtet der "kicker" darüber, dass sich neben dem französischen Meister Paris Saint-Germain auch weitere europäische Spitzenvereine ernsthaft mit dem Innenverteidiger beschäftigten sollen.

Der neue Klub von Trainer Thomas Tuchel soll aber weiterhin in der Favoritenrolle sein was eine mögliche Verpflichtung in diesem Sommer angeht.

Der 29-Jährige hat gemeinsam mit seinen DFB-Nationalmannschaftskollegen am Mittwoch unter der Leitung von Co-Trainer Peter Herrmann das Training an der Säbener Straße aufgenommen, am Donnerstag steigt auch Mittelfeld-Ass Thiago in die Vorbereitung ein. Ein Verkauf des Spaniers, über den zuletzt auch mehrfach spekuliert wurde, ist laut Bayern-Vorstandsvorsitzendem Rummenigge nicht mehr angedacht.