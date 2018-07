Rom? Arsenal? Bailey-Berater sorgt für Verwirrung

Leon Bailey hat bei Bayer Leverkusen noch einen Vertrag bis 2022

Während sich Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen auf den Start der neuen Saison vorbereitet, sorgt Craig Butler, der Berater von Shooting-Star Leon Bailey, für Unruhe.

In einem Radio-Interview brachte Butler seinen Schützling, der sich in der letzten Saison wettbewerbsübergreifend für zwölf Tore und sechs Vorlagen verantwortlich zeichnete, mit AS Rom in Verbindung. Italienische Medien griffen das Thema auf und streuten das Gerücht weiter.

Gleichzeitig vermeldete die englische "Sun", dass sich der FC Arsenal mit dem 20-jährigen Flügelflitzer beschäftigt und spekulierte, ob dieser zeitnah als Neuzugang vorgestellt werden könnte.

In Leverkusen sieht man diese Meldungen nicht gern, reagiert aber gelassen. Leon Bailey "steht bei uns unter Vertrag und es gibt überhaupt keinen Gedanken, ihn abzugeben", sagte Sportdirektor Jonas Boldt im "kicker" und fügte an: "Unabhängig davon gibt es kein Angebot für Leon."