United gewinnt erst nach 26 Elfern gegen Milan

Nicht nur die Torhüter hatten nach Ende der regulären Spielzeit einiges zu tun

In der sechsten Ausgabe des International Champions Cup, der während der Sommerpause in den USA ausgetragen wird, und an dem unter anderem auch der BVB und der FC Bayern teilnehmen, hat sich ein Novum zugetragen.

Manchester United und AC Mailand brauchten insgesamt 26 Elfmeter, bis die Partie zwischen den beiden Teams entschieden war.

In der regulären Spielzeit traf Alexis Sánchez (12.) für United. Suso glich kurz darauf für die Mailänder aus (15.). Da bis zur 90. Minute kein Sieger zu ermitteln war, gingen die Teams ins Elfmeterschießen.

Nach fünf Versuchen vom Punkt hatten beide Klubs jeweils zwei Fehlschüsse vorzuweisen. Also musste auch hier eine Verlängerung her. Prompt verschossen Alessio Romagnoli auf Milan-Seite und Eric Bailly für die Red Devils.

Im Gleichschritt aus Treffern und Fehlschüssen ging es weiter. Insgesamt neun Elfmeter landeten nicht im Netz. United-Coach José Mourinho und Mailand-Trainer Gennaro Gattuso feixten und deuteten schmunzelnd an, dass sie selbst wohl am Ende noch als Schütze tätig werden müssten.

La séance de penalty entre #Milan et #Manchester tellement longue que #Gattuso a proposé que lui et #Mourinho aillent en tirer un

Doch dann kam es anders. Denn den wohl am kläglichsten vergebenen Schuss sicherte sich Franck Kessié, der es im Panenka-Stil versuchte und scheiterte. Am Ende stand schließlich ein 9:8 im Elfmeterschießen aus Sicht von Manchester United auf der Anzeigetafel.