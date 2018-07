BVB: So läuft der Umbau unter Lucien Favre

Borussia Dortmund machte auf der USA-Reise seinen guten Eindruck

Wenn Borussia Dortmund am Donnerstag von der Marketing-Tour in den USA wiederkehrt, ist die erste Phase der Saisonvorbereitung beim BVB abgeschlossen. Zeit, ein erstes Resümee über die Entwicklungen beim Fußball-Bundesligisten unter dem neuen Trainer Lucien Favre zu ziehen.

Das Zwischenzeugnis der Borussia auf Grundlage der Leistungen in den bisherigen Testspielen fällt überwiegend positiv aus. Das Gastspiel bei Austria Wien gewannen die Westfalen mit 1:0. Auf der USA-Reise folgten Siege gegen Manchester City (1:0) und den FC Liverpool (3:1), sowie eine knappe Niederlage im Elfmeterschießen gegen SL Benfica (5:6 n.E.).

Doch neben dem allgemeinen positiven Eindruck lassen sich auch erste Einzelheiten des Umbruchs beim BVB erkennen.

Die Torwartfrage:

Das Duell der beiden Schweizer Roman Bürki und Marwin Hitz um die Rolle als Stammtorhüter birgt nach wie vor Raum für Spekulationen.

Der Plan des Neuzugangs von FC Augsburg, auf die WM zu verzichten, um die komplette Vorbereitung zu absolvieren, geht soweit auf. Während Bürki nach der WM-Teilnahme mit den Eidgenossen noch bis Mittwoch im Urlaub weilte, spielte sein Kontrahent bislang jede Testspielminute und wusste durchaus zu überzeugen. Gegen Austria Wien und Manchester City hielt der Neuzugang zweimal die Null.

Es wird aber bereits deutlich, dass Favre die Anforderungen an den Schlussmann nicht nur auf das Verhindern von Toren reduziert. Seinem taktischen Ansatz nach sollen Situationen vorzugsweise spielerisch über Kurzpassspiel gelöst werden. Dafür ist es unerlässlich, dass auch der Keeper als Anspielstation und Ballverteiler agiert.

Diese Rolle kennt Bürki aus den vergangenen Jahren besser als sein neuer Rivale. "Ich hatte mehr Ballberührungen als früher in Augsburg, da haben wir auch öfter zum weiten Ball von hinten heraus gegriffen", gab Hitz nach dem ersten Test zu.

Abschließend geklärt ist die Torwartfrage aber noch nicht.

Die neue Rolle von Mario Götze:

Im System von Favre spielt Mario Götze bislang eine zentrale Rolle. Gleich im ersten Test gegen Austria Wien war der Weltmeister von 2014 nicht nur Kapitän, sondern bekam auch eine neue Position im defensiven Mittelfeld zugewiesen.

Immer wieder ließ sich der Mittelfeldakteur bei eigenem Ballbesitz in die Abwehr zurückfallen, um Bälle abzuholen und den Spielaufbau von hinter heraus anzukurbeln.

Mit seinen technischen Fähigkeiten am Ball und seiner Übersicht brillierte er auch weiter vorne als Initiator von offensiven Aktionen und als Torvorbereiter. Gegen Benfica war er an beiden Toren der Dortmunder maßgeblich beteiligt. Besonders der Assist zum zweiten Philipp-Treffer war durchaus sehenswert.

Da Götze nicht mehr der schnelle Außenbahnspieler ist, der er zu Beginn seiner Karriere einmal war, ist diese neue Rolle für ihn ein Segen. Die Hoffnung auf das große Comeback unter Favre ist unter diesen Vorzeichen weiter gegeben.

Das Sturmzentrum:

Im Vorfeld galt das Sturmzentrum als größte Baustelle beim BVB. Da Michy Batshuayi nach Beendigung seiner Leihe zum FC Chelsea zurückkehrte und die BVB-Verantwortlichen wegen des hohe Preises von einer Verpflichtung des Belgiers absahen, schien es an Qualität auf der Torjägerposition zu mangeln.

Die Eindrücke der Testspiele unterstreichen diese Erwartung aber bislang nicht. Mit Maximilian Philipp, der die Rolle im Zentrum schon in seiner Zeit beim SC Freiburg abdeckte, bestach einer der gestandenen Spieler als Knipser.

Bei seinen zwei Toren gegen Benfica traf er jeweils per Direktabnahme und bewies einen beeindruckenden Torjägerinstikt. "Die zwei Tore, die wir machen sind absolut top: Kollektive Vorbereitung mit einem Kontakt abgeschlossen", lobte der Chef-Trainer.

Auch Christian Pulisic steuerte Torgefahr bei und erzielte gegen den FC Liverpool ebenfalls einen Doppelpack.

Letztlich braucht der BVB gerade in Anbetracht der bevorstehenden Dreifachbelastung aber noch einen weiteren Neuzugang im Sturm, allein schon um die nötige Breite im Kader zu erzielen.

Lucien Favres Masterplan:

Trotz vieler Rotationen in den Testspielen, die Handschrift von Lucien Favre beim BVB ist bereits wahrnehmbar.

Favres taktischer Ansatz fällt nicht so klar in eine Kategorie wie das Umschaltspiel von Jürgen Klopp oder der Ballbesitzfußball eines Pep Guardiola. Das System des Schweizers verknüpft vielmehr mehrere Philosophien zu einem Gesamtbild. "Wir brauchen Balance", kündigte er vielsagend nach dem Sieg gegen Austria Wien an.

Favres BVB passt die Spielweise bislang an Gegner und Situation an. Sein Team kann einen Kontrahenten mit geduldigem Kurzpassspiel unter Dauerdruck setzten oder auch nach Ballgewinn blitzschnell umschalten. Taktisch agiert der BVB meist in einem 4-2-3-1-System, das sich gegen den Ball auch anders formiert.

Eines zeigt sich schon jetzt deutlich: Favre ist detailbesessen. Er setzt auf durchgeplante offensive Spielzüge und übt diese minutiös mit seiner Mannschaft ein.

Auch im Umgang mit einzelnen Spieler zeigt sich dieser Charakterzug des neuen Coaches. "Favre bespricht mit mir meine Körperhaltung, wie ich laufen soll, wie ich den rechten, wie ich den linken Fuß einsetze - für ihn ist alles wichtig", beschrieb Dortmunds Neuzugang Abdou Diallo das Coaching des 60-Jährigen.

Fazit:

Trotz der beachtlichen Ergebnisse gegen internationale Top-Teams gibt sich Lucien Favre nach der USA-Reise zurückhaltend. "Ich habe viele Sachen gesehen, die waren schon gut. Ein paar Sachen sind auch noch nicht so gut", schilderte er schlicht seine Eindrücke.

Viel wichtiger als Ergebnisse sind für Favre ohnehin seine täglichen Eindrück: "Das meiste findet im Training statt. Dort lernen wir als Trainerteam die Spieler kennen."

Ob sich der positive Eindruck fortsetzt, muss sich in den nächsten Spielen zeigen. Am 1. August reist das Team des Schweizers zum Trainingslager ins schweizerische Bad Ragaz. Dort folgen noch die Testspiele gegen Stade Rennes (3. August) und den SSC Neapel (7. August), ehe in Essen gegen Lazio Rom (12. August) das letzte Spiel der Vorbereitung ansteht.

Die Einflüsse des akribischen Trainings des Schweizers sind nach knapp vier Wochen im Amt jedenfalls schon klar erkennbar und lassen BVB-Fans auf eine blühende Zukunft hoffen.

Jonas Hofmann