Früherer Co-Trainer enthüllt Guardiolas irre Tricks

Star-Trainer Pep Guardiola von Manchester City hat eine besondere Arbeitsweise

Domenec Torrent, ehemaliger Co-Trainer von Pep Guardiola beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München und bei Manchester City, hat intime Einblicke in die Arbeit mit dem Star-Coach gegeben.

"Wir haben in seinem Büro immer die Musik von Sade (nigerianisch-britische Soul-Sängerin, Anm. d. Red.) gehört", verriet Torrent im Interview mit der "Daily Mail". Guardiola arbeite am liebsten barfuß an der Taktik, da er sich so besser entspannen könne, schilderte der Spanier weiter.

Im Training setze sein früherer Chef auf die sogenannte "Fünf-Sekunden-Regel". "Es ist ganz einfach. Man macht ein Spiel und immer wenn der Ballbesitz wechselt gehst du in das Gegenpressing. Gelingt das in fünf Sekunden nicht, lässt du dich zurückfallen", erläuterte Torrent.

Zu Beginn der abgelaufenen Spielzeit habe Guardiola die Übung in jeder Trainingseinheit durchführen lassen. Die vielen Gegentoren in seiner Debütsaison bei den Sky Blues hätten den Perfektionisten geärgert, so Torrent.

Der Ex-Assistent verteidigte Guardiola zudem gegen altbekannte Vorwürfe: "Manche Menschen sagen, dass Pep nur den Erfolg habe, weil die besten Spieler bei ihm sind. Das mag sein, aber viele Profis werden durch ihn erst besser."

Guardiola will "besonderen Fußball kreieren"

Darüber hinaus sei die Spielidee von Guardiola weit mehr als nur reiner Ballbesitz. "Pep möchte besonderen Fußball kreieren", erklärte Torrent, der nun als Chefcoach beim MLS-Klub New York City FC arbeitet.

Während Guardiola dem FC Barcelona nach vier Jahren und dem FC Bayern nach drei Jahren als Trainer den Rücken kehrte, rechnet sein ehemaliger Assistent mit einer längeren Amtszeit bei City.

"Ich weiß, wie wohl sich Pep in Manchester fühlt. Deshalb glaube ich, dass City der Verein seien könnte, bei dem er am längsten bleibt", sagte Torrent.