Keine akzeptablen Angebote für Ingolstadts Lezcano

Der FC Ingolstadt hofft auf eine Verbleib von Dario Lezcano

Stefan Leitl, Trainer beim Fußball-Zweitligisten FC Ingolstadt, hofft weiter auf einen Verbleib von Dario Lezcano. Der Angreifer hat noch einen Vertrag bis 2020, wird aber von anderen Teams umworben.

"Man kann sich als Trainer nie sicher sein, aber ich würde sehr gerne mit ihm weiterarbeiten", sagte Leitl am Donnerstag im Rahmen eines Termins von Klub-Sponsor Audi in Neuburg an der Donau. Er betonte, den Schanzern liege derzeit "kein Angebot auf dem Tisch", das ihren Vorstellungen entspräche.

"Es gibt eine Summe, die der Verein generieren möchte", sagte Leitl. Angeblich wollen die Ingolstädter mindestens fünf Millionen Euro für den 28 Jahre alten Paraguayer einnehmen. Der interessierte Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg hat aus diesem Grund bereits abgewunken.