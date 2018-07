BVB-Coach Favre lobt Team und "Christian Weigl"

Lucien Favre lobt den BVB

Die englischen Fußball-Topklubs Manchester City und FC Liverpool bezwungen, gegen Benfica SL erst im Elfmeterschießen unterlegen - Borussia Dortmund absolvierte eine starke USA-Reise. Auch BVB-Coach Lucien Favre frohlockte.

"Das Fazit ist sehr, sehr positiv. Es war eine schöne Erfahrung", fasste Favre zusammen. Favre, der die letzten beiden Jahre im fußballerisch eher beschaulichen Nizza verbrachte, zeigte sich vor allem von den Fanmassen beeindruckt, die sein neuer Klub anzieht. "Überall, ob in Chicago, Charlotte oder Pittsburgh, waren so viele Fans von Borussia Dortmund. Das war eine große Überraschung für mich. Ein Zuschauerschnitt von 35.000 ist fantastisch", so der Schweizer.

Auch die abschließend verspielte 2:0-Führung gegen Benfica trübt die Stimmung nicht: "Am Ende war es eine sehr, sehr junge Mannschaft mit zahlreichen Nachwuchsspielern, die es nicht gewohnt war, in dieser Formation zusammenzuspielen. Es ist noch viel zu früh, einige Spieler 90 Minuten spielen zu lassen. Trotzdem können wir das 3:2 machen."

"Ich sehe viele Sachen, die sind gut"

Alles in allem stellte der Favre klar, dass ihn sein neues Personal durchaus positiv stimme: "Ich muss die Spieler peu à peu kennenlernen. Es fängt an. Ich sehe viele Sachen, die sind gut; ein paar Sachen sind noch nicht so gut. Insgesamt ist das ziemlich positiv."

Dass ein weiteres Kennenlernen noch von Nöten ist, bewies Favre, als er die Qualitäten von "Christian Weigl" hervorhob. "Jeder kennt Christian Weigl, ich kenne ihn auch. Christian Weigl ist eine klare Nummer sechs", lobte Favre und sorgte für Lacher. Gemeint war natürlich BVB-Sechser Julian Weigl.

Der BVB wird am Donnerstag wieder auf deutschem Boden landen, der Freitag dient der Erholung, am Samstag geht die Vorbereitung weiter. Am 2. August soll im Schweizer Ort Bad Ragaz der Feinschliff erfolgen. Dann warten mit dem SSC Neapel und Stade Rennes weitere hochkarätige Gegner.