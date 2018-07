BVB beobachtet Girondins-Youngster

Aurélien Tchouaméni im Dress der französischen U18

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist dafür bekannt, immer auf der Suche nach jungen Talenten zu sein. Nun ist der BVB offenbar einmal mehr in Frankreich fündig geworden.

Angeblich haben die Schwarzgelben ein Auge auf den französischen Junioren-Nationalspieler Aurélien Tchouaméni geworfen. Das berichtet "L'Equipe". Der 18-Jährige schaffte in der Rückrunde der vergangenen Saison den Sprung in den Profikader von Girondins Bordeaux. Nachdem er dreimal auf der Bank saß, gab Tchouaméni am Donnerstag sein Debüt.

Beim 1:0-Erfolg in der Europa-League-Qualifikation gegen den lettischen Vertreter FK Ventspils stand Tchouaméni in der Startelf.

Dass man in Bordeaux künftig auf den zentralen Mittelfeldspieler baut, beweist, dass Tchouaméni Mitte Juni seinen ohnehin bis Sommer 2020 datierten Kontrakt um zwei weitere Jahre verlängerte. "Das ist eine gute Sache, denn diese Verlängerung zeigt, das der Klub auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs setzt", kommentierte das Talent damals seine Verlängerung und untermauerte, dass er nun hoffe, Spielpraxis zu sammeln.

Obwohl offiziell bekanntgegeben, herrscht um die Laufzeit des Kontrakts allerdings Unklarheit. Auf seiner Homepage führt Girondins den Youngster im Kader der Saison 2018/19 mit einem Vertrag bis Ende Juni 2021.

Neben dem BVB sollen mit Juventus Turin und dem AC Mailand weitere Hochkaräter an dem Spieler aus Rouen interessiert sein. Die Chancen auf einen baldigen Transfer stehen aber wohl schlecht. Laut "L'Equipe" will Tchouaméni vorerst in Bordeaux Spielpraxis sammeln. Zudem wird dem Rechtsfuß ein gutes Verhältnis mit Coach Gustavo Poyet nachgesagt.