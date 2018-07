Medien: Mandzukic hat dem BVB abgesagt

Mario Mandzukic soll dem BVB abgesagt haben

Nach der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland schossen Gerüchte ins Kraut, Borussia Dortmund sei an einer Verpflichtung von Juventus-Stürmer Mario Mandzukic interessiert. Laut Medieninformationen geht der BVB aber leer aus.

Die "Bild" vermeldete am späten Donnerstagabend, dass der kroatische WM-Star dem BVB bereits Ende der vergangenen Woche abgesagt habe. Ob der 32-Jährige bei Juventus bleibt, ist demnach allerdings auch unklar. Mandzukic "sehe seine Zukunft woanders", heißt es in dem Bericht. Der Vertrag des Angreifer in Turin endet im Sommer 2020.

Zuletzt sollen die Borussen ein offizielles Angebot vorgelegt haben. Des Weiteren kursierten Meldungen, Dortmund hätte sich erhofft, Matthias Sammer könne Mandzukic von einem Wechsel ins Ruhrgebiet überzeugen.

Der 50-jährige Ex-Profi und ehemalige Trainer des BVB, der in diesem Sommer als Berater zum Verein zurückgekehrt ist, kennt Mandzukic bestens aus der gemeinsamen Zeit beim FC Bayern (2012 - 2014). Damals war Sammer beim deutschen Rekordmeister als Sportdirektor aktiv und Mandzukic sorgte für Tore.

Watzke: "Jetzt ist ein Transfer völlig unrealistisch"

Die vermeintliche Absage deckt sich mit einem Statement von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. "Mandzukic ist ein absoluter Topstürmer, ein ehrgeiziger Typ. Deshalb wollten wir ihn vor einigen Jahren auch zum BVB holen. Jetzt ist ein Transfer völlig unrealistisch, weil Juventus ihn nicht abgeben wird", zitiert die "Sport Bild" Watzke.

Damit sind die Schwarzgelben weiterhin auf der Suche nach einer Verstärkung für das Sturmzentrum. Ein Lichtblick war allerdings die Partie im International Champions Cup gegen Benfica SL. Bei der Pleite im Elfmeterschießen schnürte Maximilian Philipp einen Doppelpack in der regulären Spielzeit.