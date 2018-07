Argentinien-Legende hat Krankenhaus verlassen

Endlich wieder zu Hause: Carlos Bilardo

Nach seinem am 1. Juli erlittenen Kreislaufzusammenbruch und der zweiten Einlieferung ins Krankenhaus innerhalb weniger Wochen ist Argentiniens früherer Nationaltrainer Carlos Bilardo auf dem Weg der Besserung.

Laut seinem Bruder Jorge befindet sich der 79-Jährige bereits wieder daheim, sei nach gut 30 Tagen im Krankenhausbett aber noch schwach auf den Beinen.

Bilardo, mit der Albiceleste 1986 Weltmeister in Mexiko, war erstmals Ende Mai nach erhöhtem Hirndruck "in einem verwirrten Zustand" in ein Krankenhaus von Buenos Aires gebracht worden. Damals wurde ein Hydrocephalus, auch Wasserkopf genannt, diagnostiziert, weshalb Bilardo ein Implantat eingesetzt worden war.